En algunas provincias ayer hubo circulación especial

En las provincias de Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, los gobiernos locales otorgaron autorizaciones especiales para que las familias se reúnan este domingo para celebrar el Día del Padre o para que los comercios puedan abrir sus puertas más allá de los horarios autorizados en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés dispuso permisos excepcionales de circulación para viajes dentro de la provincia por el Día del Padre.

Los interesados pudieron tramitar esa habilitación online hasta el viernes al mediodía.

De acuerdo a la distancia, quienes debían trasladarse mayor cantidad de kilómetros pudieron hacerlo durante todo el fin de semana y luego regresar a su lugar de origen, aunque el permiso no permitió la visita de personas provenientes de otras provincias.

En Misiones, los bares, restaurantes y comercios de Posadas gozaron durante todo el fin de semana de un horario ampliado para desarrollar su actividad comercial, solo por el Día del Padre, según una disposición acordada entre el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, y por pedido de directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

En la provincia estuvieron habilitadas las visitas familiares de hasta 5 personas (toda la semana) y los viajes entre ciudades para este fin.

Catamarca sigue siendo la única provincia del país sin casos positivos de coronavirus y, por eso, desde el 23 de mayo se habilitaron las reuniones familiares los fines de semana y feriados, de 12 a 20.

Los comercios de rubros vinculados a la celebración del Día del Padre pudieron abrir sus puertas este domingo, mientras que la Municipalidad de la capital provincial dispuso que el fin de semana ingresen personas a la necrópolis sin importar la terminación de DNI, desde las 8 a 18, con tapabocas obligatorio y distanciamiento social.

Además, el Gobierno de La Rioja habilitó ayer las reuniones familiares excepcionalmente. Además, pudieron abrir los restaurantes en todo el territorio riojano, otra excepción, ya que estos pueden funcionar sólo de lunes a sábado.

Al respecto el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna, dijo al anunciarlo la tarde de ayer que "se sugiere que la reunión sea lo más pequeña posible en cuanto a cantidad de personas. No se habilitan cumpleaños ni eventos sociales, es sólo para que los padres puedan festejar su día con sus hijos". Por su parte, Santiago del Estero tiene la particularidad de que aún no se habilitaron las reuniones sociales sino solo las familiares, aunque, por única vez, se autorizó para este domingo que entre las 8 y las 0 no regirá la limitación departamental para circular y todas las personas podrán transitar librement

En esta fecha especial, muchos santiagueños tienen la tradición de concurrir a los cementerios y por eso estuvieron habilitados sábado y domingo de 8.30 a 18.

Por último, en Buenos Aires, millones de bonaerenses no pudieron reunirse este Día del Padre ya que, ni en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) como tampoco en decenas de distritos que están en la fase 2, rige ningún permiso para reuniones sociales o familiares.

Casi la mitad de ventas

Las ventas del Día del Padre cayeron 44,2% respecto de la misma fecha del año pasado y reflejaron la retracción general del consumo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente por la cuarentena, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). “La caída es muy importante, la mayor que hemos tenido desde que tenemos estadística en Came”, dijo el vocero de la entidad, Pedro Cascales, en declaraciones a Télam.

Según el relevamiento realizado por la Came, “el consumo fue muy flojo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente en la cuarentena; sólo 4,9% de los comercios pymes relevados finalizó la fecha con aumento, el 88,7% en baja”. “Igual, las pocas ventas registradas trajeron algo de alivio a los negocios vinculados a la celebración. Es posible que por la falta de encuentro de hijos con padres, los regalos se continúen comprando en los próximos días”, señaló la Came. El ticket promedio de venta este año se ubicó en $1.400, un 40% por encima del 2019. Cascales señaló que “la caída que registramos en Came fue bastante dispar, en el interior del país hubo ciertos lugares donde no fue tan importante la caída”.

Cruzó el Atlántico y pudo ver a su papá

El resultado negativo de un hisopado le permitió al navegante Juan Manuel Ballestero concretar ayer uno de los objetivos con los que decidió cruzar en solitario el Atlántico en plena pandemia: celebrar el Día del Padre junto al suyo, de 90 años, después de 85 días de travesía y 72 horas de espera a bordo del velero amarrado en el Club Náutico Mar del Plata, para cumplir con los protocolos sanitarios por el nuevo coronavirus. Ballestero (47) arribó al puerto marplatense el último miércoles, después de un viaje que se inició el 24 de marzo en Portugal, tras el cierre de las fronteras aéreas por el avance del coronavirus, y una vez superado el test que le practicaron en la localidad balnearia, fue habilitado a continuar el aislamiento de 14 días en la casa de sus padres.