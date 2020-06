Laberintos Humanos: El valor

En aquella noche tormentosa y fría, una mujer con sus cuatro hijos llamó a la puerta de la casa de la abuela cuando Blanca era una niña. Los dejaron pasar, compartieron su comida y recién en la mañana los dejaron irse.

Fue entonces, recordaba la esposa del comisario, que vimos este brazalete sobre la mesa. Los buscamos por todos lados, pero ni noticias hubo de ellos, y la abuela guardó la joya en un cajón, reunió a toda la familia y nos dijo que no sólo nunca usemos de ese valor, sino que nos prohibía siquiera saber cuánto nos podrían dar por esas perlas. No importaba que fueran falsas o auténticas, nada debía enturbiar el gesto de haber ayudado a esa familia. Yo al principio no entendí muy bien cómo era el tema, nos dijo Blanca.

El brazalete, como ven, es muy bello y sólo soñaba con poder usarlo alguna vez en mi muñeca. Pero nadie en la familia lo usó jamás. Capaz que me lo dieran para mis quince años o cuando me casara, llegué a pensar, y aunque todos sabíamos dónde lo guardaba la abuela, nadie se animó a pedírselo. Después pasaron tiempos malos, tiempos en los que la falta de trabajo agotó los ahorros de la familia y no faltaron los que sugirieron empeñarlo, pero la abuela se negaba aunque casi nadie comprendiera sus argumentos. Hemos ayudado a esa mujer y a sus cuatro hijos porque correspondía, nos explicaba, no porque nos lo fuera a pagar.

Luego volvieron los tiempos buenos y la empezamos a ver como a quien tiene al menos una parte de la verdad, aunque la abuela ya estaba muy viejita por entonces.