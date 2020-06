Preparadores físicos quieren retomar los entrenamientos

El profesor Claudio Bóveda participó de la reunión con 70 preparadores físicos de todo el país, que se realizó a través de la plataforma Zoom. Todos mostraron preocupación por el deterioro de los futbolistas después de más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. La conclusión fue que quieren volver a los entrenamientos para frenar los efectos de la inactividad. En ese sentido, los dichos de Claudio Tapia, quien anticipó que las prácticas no volverán hasta que el país esté “en fase 4”, parecen un obstáculo para los “profes”.

Igualmente, están elaborando un informe que será presentado ante el presidente de la AFA. Del cónclave participaron “históricos” PF como Alfredo Weber, Elbio Paolorosso, Eduardo Urtasún, Alejandro Kohan y Néstor Bonillo, entre otros. En su informe, mostrarán evidencias de las consecuencias de la falta de entrenamiento en los cuerpos de los futbolistas y brindarán una serie de estrategias para el retorno a las prácticas. “Acá no se trata sólo de trabajar el aspecto psicofísico; también, el emocional. Muchas veces, el profe está encargado de sustituir a la familia, porque los jugadores tal vez le cuentan lo que no pueden hablar con el técnico”, sostuvo Weber al diario Clarín.

Y agregó: “En Europa estuvieron entre 35 y 40 días sin entrenarse. Acá llevamos 90. Se está perdiendo el trabajo social”. “Hay que tener en cuenta un montón de situaciones. Nosotros miramos a Europa, pero allá un jugador se baja del auto cambiado y puede entrenar con el protocolo actual. Acá, un futbolista de la C lo más probable es que tenga que utilizar el transporte público. No es lo mismo una megaestrella como Cristiano Ronaldo, que se puede comprar su propio gimnasio, que un chico que trata de hacer lo posible para estar en forma en su departamento”, declaró Paolorosso. Y sentenció: “Como mínimo, se necesitan entre seis y siete semanas para estar en las condiciones ideales y prevenir lesiones. Ya escuché a Guardiola que remarcaba que iban a jugar a los 21 días de empezar las prácticas. Es una locura. Y mirá lo que pasó en la primera fecha de la Bundesliga. Hubo ocho lesionados. Nosotros tenemos que evitar eso”.

Los PF argentinos meten presión, porque observan que en el resto de los países se avanzó con las prácticas deportivas. Pesa el malestar, además, porque el Ministerio de Turismo y Deporte permitió que los olímpicos volvieran a los entrenamientos. Bóveda, preparador físico de Gimnasia, dio más detalles a El Tribuno de Jujuy en charla telefónica. “La idea fue que participáramos todos. Ya son demasiados días sin actividad y los perjuicios son muchos, incluyendo los económicos, tanto para los jugadores como para los clubes. Y los ‘profes’ estaremos en el ojo de la tormenta, al igual que los kinesiólogos, al tener que cargar con este tsumani de desadaptaciones físicas para ‘reconstruir’ un jugador profesional. Nos activamos para que sepan que estamos preocupados por la situación”, afirmó al respecto.

“No tenemos ninguna certeza, no sabemos cuándo vamos a jugar. Pedimos volver a entrenar. No en fase 1, obviamente, pero en otras etapas más favorables queremos que nos habiliten los espacios de los clubes. Qué más saludable, privado y protegiendo a los muchachos que un lugar que está acostumbrado a moverse con médicos y personal idóneo. Es una picardía tener a los jugadores corriendo por un parque, como pasa con los planteles de Talleres o Newell’s o de Buenos Aires corriendo por la Costanera. No se puede sostener un cuerpo entrenado en un metro cuadrado de tu casa.

Es como dijo Marcelo Gallardo: no se trata de un grupo de 11 que se juntan a jugar a la pelota y luego comer un asado”. Remarcó que son profesionales de elite y necesitan estar entrenados. “Las desadaptaciones que hay son muy grandes y serán muy costosas poder recuperarlas. De seis a ocho semanas sería lo ideal. Lo que pedimos es habilitar a los clubes para que se entrenen los jugadores, aunque sea con su ropa, y que vayan y vuelvan sin entrar al vestuario”, cerró.

Las dos caras de la moneda

Bernardo Grobocopatel, presidente de Agropecuario (Primera Nacional), tomó una medida inusual en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Con muchos clubes rebajando sueldos en todo el mundo, Grobocopatel hizo lo contrario. “Lo más fácil es echar gente y dar de baja los contratos, pero yo no fundé el club para eso. Tampoco me esperaba esta pandemia, aunque vamos a intentar ser creativos para que no haya un impacto negativo”, relató el dirigente. “A los jugadores que se les vencía el vínculo en junio, les renovamos por un año y medio. Y a todos los demás se les extendió por otros seis meses.

¿Cómo hicimos? No hicimos ninguna quita. Muchos hablan pero después hay que ver lo que hacen. A los jugadores que tenían un sueldo importante les pusimos un tope y, por la diferencia, les dimos un cheque financiado a unos meses. Los que se quedarán para el año que viene van a tener un aumento. Muchos clubes arreglaron con una rebaja, nosotros vamos a dar un aumento”, aseguró. La otra cara de la moneda es Colón de Santa Fe (Liga Profesional). Su presidente, José Vignatti, informó que comenzaron a conversar con algunos jugadores para renovar sus contratos pero que las posiciones de las partes están “lejos”, y sostuvo que “la medida” será arreglar los números a un 50% de lo que eran antes de la pandemia de coronavirus. “La rueda tiene que seguir funcionando, a los jugadores les va a costar un poquito, los entiendo, pero tendrán que ir adaptándose”, declaró.