Reactivan los comedores municipales por la noche

Los comedores nocturnos municipales comenzarán a funcionar desde hoy en San Pedro de Jujuy y serán financiados con el fondo solidario que aportan los funcionarios de la comuna ramaleña.

En conferencia de prensa desarrollada en el Salón de la Patria del edificio municipal, la secretaria de Desarrollo Humano, Gisel Bravo, junto al subsecretario de Asistencia Social, Gerardo Ibáñez, y la jefa de Comedores, Clara Dávila, dieron detalles de la iniciativa.

"Desde el municipio se decidió que un año más vamos a enfrentar el frío y la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo con la reapertura de los comedores nocturnos, será el tercer año, y funcionará en el mismo lugar donde funciona el diurno", expresó Bravo.

La funcionaria dijo que es "una forma de garantizar que todas las personas, sobre todo nuestros niños y adultos mayores, se vayan a dormir con un plato de comida caliente, con gran esfuerzo desde el municipio vamos a reabrir los comedores por la noche".

"Tenemos un total de 1.200 beneficiarios que concurren a los comedores de día y es la cantidad de personas que vamos a trabajar en el nocturno. Sin embargo, no quiere decir que no vaya a haber movimiento en el listado de beneficiarios, hay gente que va mejorando su situación, deja de ir a los comedores y permite el ingreso de nuevas personas, por lo que estamos permanentemente trabajando con el equipo de Desarrollo Humano para garantizar que a las personas que les haga falta puedan recibir el importante beneficio de comida", remarcó. Agregó que están "cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, ya que la comida no se come en los comedores, sino que se retira con viandas y vamos a seguir con el mismo mecanismo para que cada uno pueda comer en su casa y nos sigamos comiendo".

Por otro lado, Bravo recordó que "tal como se hizo en cuarentena, los funcionarios aportan en un fondo solidario y permitirá cubrir los gastos que demanda brindar la cena a los beneficiarios".

Por su parte, Gerardo Ibáñez remarcó que "son aproximadamente 1.200 personas las que contienen los distintos comedores, tenemos uno en el CIC, otro en barrio Snopek, Eva Perón, San Miguel, Ejército del Norte y barrio La Merced, vamos a respetar los listados del mediodía, lo que no significa que se pueda sumar alguna familia".

El subsecretario de Asistencia Social aclaró que "los que quieren tener este beneficio deben llegar hasta la Subsecretaría de Asistencia Social en Alberdi 441, allí se piden todos los datos y se envía una trabajadora social para que haga una visita, realicen el informe y así tener el beneficio".

Según el domicilio, desde el municipio se le asigna el comedor al que debe asistir.

Buena nutrición

A su turno, Clara Dávila manifestó que desde su rol de nutricionista planifican "teniendo en cuenta la temporada que estamos, se planifica la comida. Sin dudas que ayuda porque tanto los niños como las personas adultas necesitan cubrir sus requerimientos nutricionales, es decir tener o aportar una alimentación diaria con todos los nutrientes, por eso es fundamental que tengan el almuerzo y la cena", sostuvo.