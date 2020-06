Un enfermo de COVID-19 se fugó del hospital de Yacuiba

Un paciente masculino quien se encontraba internado en el hospital Fray Quebracho de la localidad de Yacuiba se fugó a las 1.45 de la madrugada de hoy y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad del vecino país que alertaron a sus pares argentinos.

El paciente fue identificado por las autoridades de salud de Yacuiba como Richard Nick Ríos Choque de 25 años de edad y oriundo de Yacuiba; hacía 4 días que se encontraba hospitalizado luego de confirmarse su diagnóstico y en condición de aislado, situación que aprovechó para fugarse del nosocomio, según lo confirmó la médica Claudia Orozco directora de ese hospital, centro de referencias y nosocomio donde se tratan a los pacientes con diagnóstico ya confirmado de la enfermedad.

Dada la situación de altísimo riesgo que representa más aún por su condición de asintomático , las autoridades de salud y la jefatura regional de inteligencia de Yacuiba difundieron no solo la identidad sino también fotografías del jóven quien se desempeña como agente aduanero en esa localidad. Si bien se encontraba estable y sin síntomas aparentes de ninguna patología , había expresado a sus familiares su estado emocional de profunda depresión por lo que no quería permanecer más tiempo hospitalizado en Fray Quebracho. Hasta el momento el jóven -intensamente buscado en las localidades del sur de Bolivia- no pudo ser localizado y se teme que haya huído hacia territorio argentino por alguno de los tantos pasos ilegales entre los dos países, más aún por ser un conocedor de toda la zona por el trabajo que desempeña.