"No es imprescindible testear a un contacto estrecho asintomático"

¿Con un promedio diario de 2 mil casos, se puede decir que estamos en el pico de contagios?

Para decir que estamos en el pico de contagios tenemos que empezar a ver el descenso de los casos porque no sabemos si van a seguir subiendo o no, de hecho, tuvimos un día en que hubo más de 2 mil casos y dos días con casi 1.500, si bien fue fin de semana donde se testea menos, pero hay que esperar unos días para tener una idea más acabada. Es decir, el pico va a ser el día que tengamos el máximo número de casos y a partir de ahí empiece a bajar. Es muy difícil hacer estimaciones porque todo va a depender de cómo mantengamos los recursos escasos que tenemos para defendernos del virus. En principio el pico de contagios se pronosticó que iba a venir a fines de abril y no fue, después a principios de mayo o a mediados de mayo, ahora se habla de fines de junio, pero la verdad es que yo en ningún momento quise hacer un pronóstico porque no hay evidencia sobre la cual basarse para dar una fecha.

Hay quienes cuestionan el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Se pueden tomar otras medidas distintas y evitar la cuarentena?

Hasta ahora, en todo el mundo, lo único que realmente ha funcionado es la cuarentena, el testeo, la búsqueda de contactos estrechos, el aislamiento del infectado y de los contactos estrechos durante 14 días; si alguien tiene una receta mejor, bienvenida sea, pero incluso países importantes como Alemania, Israel, Nueva Zelanda, han tenido que volver atrás en alguna de sus liberaciones porque tuvieron rebrote de coronavirus, de modo que no es una cuestión caprichosa. Te puedo garantizar que la cuarentena no beneficia a nadie, no le gusta a nadie, yo estoy harto de la cuarentena, pero no encuentro una alternativa mejor que evitar que la gente circule, porque si la gente circula el virus circula con la gente, el virus no me toca el timbre de mi casa, uno es el que sale a buscarlo.

¿Por qué Argentina realiza menos testeos que otros países?

El número de testeos no es indicador de nada. Chile ha hecho un montón de testeos y está con el sistema sanitario colapsado con una cantidad de muertos que es diez veces la nuestra. Si nosotros tenemos 21 muertos por millón de habitantes, Chile tiene cerca de 200 por millón de habitantes, de modo que hacer más testeos no te garantiza nada si no se aplica adecuadamente una política de cuarentena como hicimos nosotros y un rastreo de los contactos. Hay países que han testeado mucho y que han fracasado y hay países que han testeado menos y sin embargo les ha ido mejor, o sea que no importa tanto testear en cantidad sino en calidad. Cuando la epidemia recién se instalaba en Argentina, el 90% de los test que se hacían a pacientes con cuadros clínicos sospechosos, eran negativos de modo que si salíamos a testear masivamente como sugerían algunos, hubiéramos hecho un dispendio de recursos absolutamente inútil porque nos hubiéramos encontrado con decenas de miles de test negativos para pescar cada tanto un positivo. Ahora es distinto, en el Amba tenemos una tasa de positividad mucho más alta, del 35 y 40%, lo que indica que hay que multiplicar los testeos.

¿Se recomiendan los testeos masivos incluso a personas asintomáticas?

No, eso no tiene ningún sentido. Los testeos masivos serían un despropósito, hay que testear con inteligencia, testear pacientes sintomáticos, controlar de cerca los contactos estrechos y eventualmente testear a los contactos estrechos cuando aparezca el primer síntoma. Para definir un caso como sospechoso necesitamos que haya dos síntomas, pero a un contacto estrecho con un solo síntoma nosotros ya lo estamos testeando, entonces no es un testeo masivo, es un testeo inteligente lo que hacemos.

¿Testear a un contacto estrecho de un caso positivo que es asintomático sería un testeo inteligente?

Un contacto estrecho asintomático, que no presenta síntomas durante los próximos 10 días no es imprescindible testearlo. Sí lo hacemos en los barrios populares porque allí es difícil que la gente pueda permanecer aislada ya que generalmente viven en condiciones de hacinamiento. Lo que se hace en esos sectores es testear al séptimo día que se identificó a una persona como contacto estrecho, para dar tiempo a que eventualmente la infección evolucione porque si lo testeas el mismo día que encontraste al caso uno, seguro va a dar negativo. También sucede en el caso de los geriátricos, es decir, en un contexto de encierro, pero son situaciones particulares, en general no tiene sentido hacerlo.

¿Cuán eficaces son los test rápidos? ¿Sirven, se recomienda usarlos?

Los testeos rápidos no tienen una sensibilidad y especificidad suficientemente alta como para garantizar que el resultado sea totalmente creíble, sirven para estudios epidemiológicos en todo caso, pero no para reemplazar el diagnóstico por la técnica de PCR.

¿Tiene sentido realizar un test Elisa a una persona que dio negativo al test PCR?

Para nada. No es relevante, porque el test Elisa se positiviza recién al día 14 cuando el paciente ya está fuera del momento de contagio; recordemos que las personas contagian desde dos días antes del comienzo de los síntomas hasta diez días después, de modo que si los anticuerpos IgG se positivizan al día 14, y el test resulta positivo a lo sumo podemos deducir que en algún momento la persona tuvo contacto con el virus, pero ni siquiera sabremos si fue en el momento en que se le hizo la PCR.

Jujuy es de las provincias que más flexibilización tuvo de la cuarentena, y ahora regresamos a fase uno.

¿Habría que hacer una autocrítica, evaluar los errores?

No puedo hablar de la situación concreta de Jujuy porque no conozco en detalle lo que ocurrió, pero a Jujuy no le pasó nada distinto a lo que le pasó a Israel, Nueva Zelanda, Alemania, a muchos otros lugares donde, en forma parcial o total, dependiendo el caso, han tenido que volver atrás transitoriamente. Córdoba también tuvo que volver atrás en su momento, luego reabrió, pero es difícil hablar de errores cuando de alguna manera estamos dando palos de ciego porque no tenemos una situación de bloqueo de la posibilidad de ingreso. Jujuy puede tener cerradas sus fronteras, pero siguen entrando camiones, o sea que siempre va a estar la posibilidad de que alguien ingrese. Lo importante es hacer un control adecuado de los ingresos y un bloqueo rápido del potencial brote.

En este momento en Jujuy se dis cute si hay o no circulación local del virus. ¿Cuándo se puede hablar realmente de circulación comunitaria?

Las autoridades sanitarias de la provincia son quienes deben definir esa situación, porque son ellos quienes conocen el panorama. En general se habla de circulación comunitaria cuando tenemos un mínimo de tres personas que no tengan relación entre sí, y que aparecen con coronavirus sin tener antecedente de viaje ni de contactos ni de conglomerado. Igualmente, este es solo un parámetro, por qué tres y no dos o cuatro, es difícil de fundamentar.

¿Cree que todas las provincias pueden llegar a tener circulación comunitaria del virus en algún momento?

Es posible que eso ocurra, pero va a depender de lo que haga cada provincia, pero por supuesto que puede llegar a ocurrir. Hasta el momento no ha ocurrido, de hecho, Catamarca no tuvo ningún caso, y tenemos cinco provincias en este momento que hace 14 días que no tienen casos. No es inevitable que todas las provincias lo tengan, pero todas deben mantener las precauciones para evitar que eso ocurra.

¿Cree razonable extender la cuarentena hasta el 15 de septiembre cuando comience la primavera?

No doy fechas porque es imposible de pronosticar basado en evidencia, 15 de septiembre puede ser una fecha como lo puede ser el 1 de agosto, el 31 de julio, la verdad que no lo sé y no hay forma de pronosticar eso. Esa fecha surgió de un comentario que hizo el viceministro de Salud de Buenos Aires, que dijo que estaría muy contento si para el 15 de septiembre podría dar por terminada la cuarentena, pero eso es una apreciación genérica que no era de ninguna manera un pronóstico. Las cuestiones climáticas vinculadas al cambio de estación habitualmente tienen que ver con las infecciones respiratorias. La última semana de junio y la primera de julio son las semanas epidemiologicas donde se comunican más casos de infecciones respiratorias agudas, graves, así que pensamos que con el coronavirus puede pasar una cosa similar.