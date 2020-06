"No estamos confundidos ni somos tontos"

Por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

En el campo, siempre se dice que la verdad se abre paso sola y que a la mentira hay que empujarla, mucho de ese dicho popular lo estamos viendo en estos días, en el proceso de concurso de la empresa Vicentin.

Se empezó a empujar la mentira en la conferencia de prensa en donde el Ejecutivo dispuso la intervención, allí se habló -sin sonroja- de defender la soberanía alimentaria, se nota que alguien avisó que la soberanía alimentaria era otra cosa, porque ese argumento ha desaparecido. Recurrentemente, el señor Presidente habla de una empresa en quiebra, cuesta creer que un profesional del derecho, un profesor universitario, no distinga entre una empresa concursada y una empresa quebrada.

En su raid por medios de comunicación también, el señor Presidente ha sostenido que se requiere una empresa testigo, como si no hubiese suficientes empresas pujando en el mercado de cereales, y en el Día de la Bandera sostuvo: "El propósito nuestro es que el Estado tenga la mayoría accionaria y se haga cargo de la empresa. Entre bancos públicos tenemos de 20 a 25 puntos". Tantas declaraciones en tan pocos días, tan cambiantes argumentos, muestran que la idea hay que empujarla, un rato con un argumento, otro rato con otro. Lo que no ha dicho el señor Presidente es por qué el Poder Ejecutivo pretendió anular al juez del concurso y por qué, luego del fallo que repuso al Directorio, el gobernador de Santa Fe, por medio de la IGJ provincial, se presenta, enarbolando una supuesta "propuesta superadora", que termina legitimando a dos de los interventores designados por Nación y un tercero provincial.

Eso no es un plan, es legitimar la intervención ingresando por el camino del concurso, un plan donde todos sabemos que es otra cosa, quizás lo tengan, pero no convenga hacerlo público. El señor Presidente también abiertamente ha presionado al juez del concurso, manifestando: "Si el juez no nos hace lugar al planteo, no nos queda otro cosa que la expropiación" , esta es la prueba cabal de lo que se denomina una forma de presión, un intento no disimulado de adelantar la consecuencias, si no hace lo que se le pide, entonces expropio, me quedo con todo y no me importa lo que la Justicia diga. En el estado de derecho, las resoluciones judiciales se recurren, no se pechan.

Si cada resolución judicial que le desagrade al Gobierno, la responderá con una expropiación, preparémonos o para la anulación total de la Justicia independiente o para una larga cadena de expropiaciones, de acuerdo al antojo del Ejecutivo.

Por último, frente a las impresionantes movilizaciones que se sucedieron en todo el país y a las que el Presidente tildó ¿de gente que está confundida?, queremos sostener desde CRA que no estamos confundidos ni tampoco somos tontos, distinguimos cuando una mentira es empujada con distintos argumentos cambiantes, distinguimos cuando una intervención es igual a la otra solo que presentada de forma distinta y también cuando un lobo se disfraza de cordero. Distinguimos cuando se intenta llevar la Justicia a los empujones y cuando la propiedad privada se pretende anular por decreto. No estamos confundidos, señor Presidente, estamos despiertos, alertas y unidos. Seguiremos sosteniendo la verdad de los hechos incontrastables y la Constitución Nacional, porque ambas se abren camino solas.