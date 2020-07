¿El calzado puede transportar el coronavirus?

Quitarse los zapatos antes de entrar a casa fue uno de los primeros debates hogareños. Con la extensión de la cuarentena, esta medida vuelve a cobrar importancia pero, ¿es efectiva? ¿Qué dice la ciencia?

"Dado que la mayoría de los zapatos están hechos de cuero, goma y plástico, pueden convertirse en otro portador del virus, y, por lo tanto, poca gente lo está teniendo en consideración", advierte el doctor Guillermo Cardone (M.N. 128.045), médico especialista en pie y tobillo.

Hay especulaciones sobre cuánto tiempo sobrevive el virus en diferentes superficies. Según un estudio reportado en The New England Journal of Medicine, el patógeno puede vivir en acero y plásticos hasta tres días. En zapatos, puede permanecer durante un máximo de cinco días, aunque dependiendo, claro está, de ciertas variables como los materiales de confección y la temperatura ambiente, entre otros.

"El calzado puede ser no solo una vía de contagio, sino también un vector para ingresar en el hogar. A pesar de todo esto y para tratar de tranquilizar a la población, los espacios públicos en general son mucho menos propensos a tener infección que el piso de un hospital, lo mismo ocurre en supermercados o bancos", sostiene el especialista.

Si accidentalmente el calzado entró en contacto con el virus en un espacio público, habría que arrastrar esa partícula hasta la casa sin que se salga del zapato a lo largo de todo el trayecto, luego, tocar ese punto en particular y, recién entonces, llevarse la mano a la cara, la nariz o la boca.

"Son múltiples etapas que tienen que suceder para que se convierta en un riesgo infeccioso. Y, aunque son factibles, no es tan sencillo que todos estos pasos se concreten coordinadamente", aclara Cardone.

En síntesis, para protegerse a sí mismo y a la familia, es importante lavar el calzado usado en lugares públicos con agua y jabón o cualquier desinfectante.

"También se pueden poner en el lavarropa siempre y cuando su confección lo permita aunque también puede ser algo dificultoso de hacer y habría que seguir ciertas medidas de higiene y seguridad", plantea el médico.

Lo más recomendable es dejar en la entrada o afuera de la casa el calzado que se usa a diario y contar con otro par en el interior, para evitar una eventual contaminación.