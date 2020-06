Desesperado pedido de efectivos policiales para que les hagan los hisopados

Efectivos de la policía de la provincia se encuentran en el predio municipal de la ciudad de Libertador General San Martín a la espera de respuestas por parte de las autoridades provinciales y municipales, debido a que mantuvieron contacto con uno de los policías diagnosticado con coronavirus. Solicitan que se les realicen los test correspondientes para tener seguridad de no haber sido contagiados y en el de corresponder el traslado a Palo Blanco para realizar el aislamiento.

En declaraciones a la corresponsal de UNJuRadio, señalaron que quieren ir a un lugar para estar solos, hacer la cuarentena y que no quieren llegar hasta sus casas hasta que no les hagan los test para poder estar tranquilos.

“Nadie del COE se acercó, el jefe de la regional ni se apareció, ni del COE municipal, nadie se hizo presente, ninguna autoridad”, destacaron.

“Queremos que nos realicen el test para poder ir a nuestras casas tranquilos, para que los familiares de cada uno estén tranquilos, no vamos a casa con ninguna seguridad. Necesitamos saber lo que tenemos, porque el compañero de nosotros tuvo contacto con todos el día viernes los que estuvimos de guardia y la mayoría pueden que tengamos el virus”, añadieron.

Consultados por la provisión de alimentos, subrayaron que no tienen nada “no queremos salir a comprar nada para no comprometer a la sociedad, el estado no nos está proveyendo de ningún elemento sea comida, agua, si nosotros estaríamos enfermos ponemos en riego a otras personas, por lo que necesitamos que se nos hagas el test”.

“No tenemos certeza ni seguridad, necesitamos que se dé celeridad, estamos pidiendo que el estado devuelva lo que nosotros le damos a diario, la seguridad, que nos cuiden, no queremos ser riesgo para la sociedad”, puntualizaron.

Fuente: UNjuRadio