"Desde octubre hay una fuerte pérdida del salario"

La pandemia no sólo paraliza la economía argentina, sino también alteró el calendario de las paritarias, porque al día de hoy, la mayoría de las negociaciones permanecen suspendidas y sujetas a la evolución de la crisis sanitaria y de la inflación. Si bien el índice del costo de vida parece mantenerse bajo, los gremios continúan reclamando al Gobierno provincial una convocatoria por la "fuerte pérdida del salario real".

Susana Ustarez, titular de Apoc, dijo que "seguimos sin una convocatoria del Gobierno para una negociación y con esta situación es evidente que va ser más difícil el llamado", y agregó: "creemos que es posible tener una discusión paritaria respetando las condiciones sanitarias que ordenan los protocolos".

Resaltó "el deterioro notable que han tenido los salarios frente a la inflación anterior a la pandemia nos preocupa", y señaló que "a pesar de que la inflación parece aminorarse, no es así cuando se consideran las variables que importan al consumo del trabajador y su familia, que son alimentos y medicamentos, que son las que más aumentan".

Ustarez lamentó que "desde octubre del 2019 tenemos los mismos sueldos, por lo que el deterioro del salario es altísimo", y agregó que "si continúa y cada mes se acelera un poco más los trabajadores vamos a seguir siendo los más perjudicados".

Consultada sobre las expectativas que tiene el Frente Amplio Gremial respecto a las dificultades que tiene la Provincia para hacer frente al pago de salarios en medio de la pandemia, Ustarez señaló que "la declaración del ministro de Hacienda ha sido muy clara, respecto a tener los recursos para afrontar el aguinaldo en julio, en tiempos normales y un pago completo; nosotros los celebramos, sin dudas, como un cumplimiento normativo, no es un esfuerzo. Pero insistimos en que mes a mes los salarios pierden respecto a la inflación y necesitamos una mínima recomposición acorde a la inflación que tenemos en este período".

Recordó que los gremios estatales le presentaron al Gobierno un cuadro detallado de la evolución del salario y de la inflación, que da cuenta que "iniciamos la pandemia con un deterioro de 60 puntos. Si se mide la inflación en lo que llevamos del 2020, otra vez estamos perdiendo todos los meses. Queremos además conocer de manera más detallada el análisis financiero que hace el ministro de Hacienda para poder avanzar mínimamente en una recomposición", remarcó.

Destacó Ustarez que "este deterioro no sólo perjudica a los empleados y sus familias, sino al consumo, porque estos salarios dinamizan mes a mes la economía de Jujuy" Y agregó que "desde que inició la pandemia, los trabajadores viven bajo una incertidumbre de no saber si van a cobrar o no su salario y frente a ésto uno se reserva de gastar".