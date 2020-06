"La gente está asustada por la enfermedad y la economía"

El permiso para volver a celebrar las misas con la presencia de los fieles, creó expectativas en la feligresía jujeña que, con prudencia, estaba retornando a los templos. Pero las disposiciones del COE, por los nuevos casos de coronavirus, retrotrajeron la situación.

En ese marco, el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, consideró que los escasos cuatro días en los que se pudo volver a oficiar las misas con la presencia de fieles, no permitieron hacer una evaluación de ese retorno.

En tal sentido, Fernández señaló que "fueron cuatro días donde pudimos tener celebraciones, la gente estaba con muchas ganas de participar, pero por supuesto que no se dio con la afluencia de los días de épocas normales de gente". Notó que "la gente estaba con el espíritu en que estamos todos, de no arriesgarse, como las personas muy mayores, de no salir si no había demasiada necesidad y tener cuidados". Además señaló que "en invierno, pase lo que pase, hay menos gente también, porque el frío nos hace quedarnos en casa, pero estos días ni siquiera sirvieron para un ensayo, fueron muy poquitos", lamentó el obispo.

Del mismo modo apuntó que "ahora seguimos desarrollando las tareas igual que antes, lo único que podemos hacer es la transmisión radial o por el Facebook las celebraciones, y seguir con todo lo que es atención a los comedores, que no se detuvieron porque hay que continuarlo todos los días. Y la atención de Cáritas que es lo más fuerte en este tiempo", agregó.

En cuanto a la comunicación con los sacerdotes de la Diócesis, Fernández señaló que "seguimos comunicándonos con los sacerdotes por teléfono, aunque pudimos hacer algunas reuniones presenciales con pequeños grupos de curas, y ahora volvemos a estar comunicados por el Whatsapp o el teléfono".

De esas reuniones que pudieron realizar, el obispo comentó que "me pudieron transmitir que la gente está un poco asustada, un poco con miedo porque se juntan muchas cosas, no sólo la enfermedad, sino los problemas económicos. Están también los problemas emocionales, las situaciones de las familias, y todo eso tiene su dificultad de atención y acompañamiento. Por ello, los sacerdotes están en sus comunidades prestando atención de los momentos que estamos viviendo ahora, para que realmente podamos cuidarnos todos y salir lo más rápido posible de esta situación que estamos viviendo. Y después, lo demás, irá llegando cuando Dios lo permita".

Para concluir, el padre obispo recordó que durante todo este mes de junio se sigue trabajando con la colecta de Cáritas, por lo que quienes deseen pueden averiguar la forma en que puedan hacer sus donaciones a través de internet, para poder colaborar en esta colecta que es tan importante para la caridad de la Iglesia.