"Se agravará la situación, tendremos una mayor destrucción del empleo"

El economista y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) Gastón Remy en diálogo con El Tribuno de Jujuy consideró que en este contexto de pandemia el comercio se verá afectado con mayores complicaciones, sobre todo aquellos pequeños emprendimientos. Dio detalles en cuanto a cómo se encontraba el desempleo en la provincia antes de que se inicie la emergencia sanitaria, respondiendo además al gran interrogante ¿qué sucederá si el Gobierno nacional no llega a un acuerdo por la refinanciación de la deuda?

Por otro lado, hizo hincapié en el proyecto de impuestos a grandes fortunas, presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación que busca reunir los fondos necesarios para combatir la crisis que produce el coronavirus.

-¿Qué impacto tendrá en la economía la extensión de la cuarentena en la provincia? ¿Cuánto tiempo soportarán los comercios cerrados, teniendo en cuenta que ya venían con ventas bajas?

El impacto seguramente profundice una economía que viene cayendo abruptamente en todo el país y en la provincia de Jujuy, sobre todo en los sectores de los servicios, comercios, restaurantes y bares, que están teniendo una expulsión de despidos de trabajadores y cierres de los locales en forma bastante acelerada. Recordando además que esto no ha sido aún mayor por el hecho de que el Estado nacional ha dado una línea de asistencia que es el programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) para pagar parte de los salarios de los trabajadores, entre otros beneficios. Pero eso va a tener un momento de finalización o de mermas, como ya se venía anticipando. Esta vuelta a la fase 1 en la provincia se vive con mucha incertidumbre también por el conjunto de contagio de este rebrote, en caso de prolongarse más de una semana, como parecería ser, sin dudas va a agravar aún más esta situación y como venimos viendo tendrá como resultado una dinámica de mayor destrucción del empleo, dentro de una situación muy crítica en donde la economía argentina está aproximándose a caídas anuales en torno al 10% y se acerca mucho a la gran crisis vivida en el año 2001.

En el sector comercial hay que diferenciar los que son grandes cadenas, incluso algunos considerados esenciales como los supermercados que siguen facturando. Pero por fuera de ser esenciales, son grandes cadenas que tienen respaldo financiero. En cambio el sector mediano sobre todo pequeño, creo que va a recibir golpes muy duros, seguramente con mayores complicaciones y eso termina siempre pagándola el trabajador. Mientras que, si son sectores muy pequeños directamente la unidad familiar queda en la calle.

En la crisis última del país, en este caso tiene una trascendencia mundial por efecto de la pandemia, siempre ha dado a los mismos ganadores que son unos pocos y a la mayoría trabajadora del otro lado. Creo que hay que tener un conjunto de medidas que afecten intereses muy concentrados históricamente como la única vía para salir de esta encrucijada que se repite en cada gran crisis.

-En cuanto al desempleo, ¿cómo era la situación en la provincia antes de que se inicie la pandemia?

Jujuy viene siendo una de las provincias que, según las mediciones que hace la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación, encabeza los despidos, comparados con otros lugares del país, en los últimos meses, incluso arrancando desde fines del año pasado. Mes a mes la cantidad de empleo registrado en blanco en el sector privado, Jujuy viene siendo la que más gente despide. Así llega a la pandemia por el coronavirus.

En la medida que tengamos accesos a datos del mes de mayo y de junio que está transcurriendo, seguramente esto se esté agravando porque uno lo ve en la calle, donde claramente hay un sector de servicios y de comercios que está atravesando una crisis muy dura.

Después hay una economía que tiene otro sector y tiene como un ciclo paralelo, por lo general, cuando la economía provincial y nacional se hunde, ese sector tiene una cierta autonomía, me refiero a las grandes producciones concentradas de azúcar, de tabaco y también de la minería que tienen un ciclo aparte y se salvan en algún sentido. Siguen haciendo grandes negocios, que en parte es un poco en lo que se ve ahora, en el hecho de que ninguna de esas actividades se paralizó desde que empezó la cuarentena obligatoria en el mes de marzo.

-La refinanciación de la deuda con el FMI es clave para la economía del país, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que no se llegue a un acuerdo?

Lo que hay que tener en cuenta de la renegociación de la deuda es que el Gobierno nacional viene cediendo abruptamente, ya son prácticamente 10.000 millones de dólares que no iban a pagar y ahora sí lo van a hacer. Se estaría adelantando un año el período de volver a pagar, antes era en el 2024 y ahora va a empezar a ser en el 2023, aparentemente. Las consecuencias es que se pospone parcialmente los pagos, pero el volumen de deuda que se sigue debiendo en total no cambia y eso trae aparejado que en muy poco tiempo, estamos hablando de solamente dos años, una economía que este año va a caer a niveles récord, tiene que volver a devolver esos dólares y no tiene la capacidad en su estructura interna de generación de ese volumen para poder devolver.

Es como que se está pateando la pelota para adelante, pero no resuelve ningún problema estructural esta restructuración de deuda y se está reconociendo un conjunto de deuda, no solo del gobierno anterior al de Alberto Fernández (presidente), sino que viene desde el año 1976 que ha sido declarada por el juez Jorge Ballestero como una deuda ilegal y fraudulenta. Se está reconociendo todas las operaciones y eso es parte de la decadencia actual de la provincia y del país, de haber estado siempre reconociendo, reestructurando y pagando esa deuda.

-Se sabe que muchos comercian tes no están pudiendo afrontar los gastos de alquiler. En su opinión, ¿considera que pueda existir alguna alternativa para renegociar los contratos, de manera tal que ambas partes no se vean afectadas económicamente?

La provincia tiene una ley de actualización de alquileres cada seis meses. En ese marco debería de haber una renegociación de todos los alquileres para hacerlos viables, porque si el conjunto de la economía se empieza a hundir aceleradamente, como estamos viendo, debería haber un marco legal.

Creo que la Legislatura de la provincia debería tomar cartas en el asunto y sentar a las dos partes para hacer un acuerdo que sea viable, porque afecta tanto la actividad comercial y como la de mucha gente que tiene que vivir pagando alquileres y se le está complicando muchísimo. Entonces creo que tendría que haber un marco legal que garantice un acuerdo que sea acorde a la situación que se está viviendo.

¿Cree que el sistema político y financiero debiera hacer algún esfuerzo para acompañar a los sectores más afectados por la pandemia?

El Frente de Izquierda con Nicolás del Caño y la diputada Romina del Plá, apenas se inició esta pandemia, presentaron en el Congreso de la Nación el proyecto de "Impuestos extraordinarios a grandes fortunas", banqueros, grandes dueños de las tierras, grandes empresas que facturan en millones de pesos. Ese proyecto, que todavía duerme en el cajón, está planteado para financiar partidas específicas para la compra de test de coronavirus, equipamiento para el personal de salud, para cubrir salarios y construir viviendas sociales.

Eso es una cuestión de aplicar estos impuestos para algo muy específico y extraordinario en medio de este problema sanitario y social que afecta a quienes menos tienen. Esa puede ser una medida elemental o por lo menos afectar a sectores que nunca se los tocó. Insisto, hoy por hoy como viene la mano, sería algo necesario pero que no se resuelve el problema de fondo. Mientras el país va en esta dinámica se le está entregando en esa negociación 10.000 millones de dólares más al sector financiero de la deuda, hay un esquema político donde no solamente no se los toca, sino que se le está reconociendo una fortuna de dinero que se les va a pagar próximamente, sabiendo incluso que esa gente ha hecho fraudes permanentes a través de la deuda.