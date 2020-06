Daniela Garcíacrece como compositora en el encierro

Iba a tener su primera presentación en cuarentena, para el aniversario de Jujuicito, cuando se anunció el regreso a fase 1 de la cuarentena en nuestra provincia. Igualmente quisimos charlar con Daniela García, la joven música jujeña, para conocer más detalles de lo que está produciendo. Tiene tan sólo 23 años, y el año pasado fue la ganadora del Certamen Pre-Cosquín subsede San Salvador de Jujuy en el rubro solista vocal femenina. Ya en Cosquin, representando a la provincia, pudo llegar hasta la final. Ella dice que este era su año, había comenzado con un montón de proyectos de tocadas en vivo, teniendo en cuenta que su proyecto solista tomó la forma que necesitaba. Si bien Daniela comenzó su camino en la música como violinista, de a poco se fue metiendo en la experiencia de la voz.

Fue alumna de los maestros jujeños Javier Soria y Cecilia Palacios en la Escuela Superior de Música, quienes además “son mis referentes en la música y les tengo mucho respeto”, dice en conversación con nuestro matutino. Luego formó parte del grupo folclórico Terruño, como instrumentista. Y hace dos años decidió iniciar su proyecto solista. En su formación actual la acompañan los músicos Horacio Maizares en guitarra y Javier Molina en charango.

“La cuarentena me agarra justo en un momento en que estaba empezando a tocar en varios lugares, con la banda bien formada, y con un repertorio bien armado con muchísimos temas. Pensaba: ‘Este es mi año’”, dice cuando comenzamos a conversar, “y me agarró la cuarentena”. Cuenta que “también había empezado a grabar un demo con los chicos -sus músicos- en el estudio de Javier Molina. Hicimos los primeros temas nomás y después ya no pudimos ir”, comenta. El encierro la llevó a sentarse a hacer canciones y a aprender a componer. “Como yo tengo en mi computadora programas de grabación, pude terminar algunos temas”, dice refiriéndose a su primer trabajo discográfico, que viene preparando desde hace un tiempo y el trabajo se vio frenado con esta situación de pandemia. Lejos de lamentarse, Daniela dice “por algo pasan las cosas” y valora el hecho de haber podido componer tanto.

“Creo que esta cuarentena les cambió los proyectos a todos. Yo tenía pensado seguir con el repertorio que había armado de autores jujeños y ahora tengo un montón de temas propios”, expresa. Cuenta que comenzó en 2015 tocando folclore en violín, “en 2018, me lanzo como solista, y recién el año pasado me empiezan a acompañar estos músicos con los que nos presentamos en distintas competencias, ellos sin dudas me dan la ayuda logística que me faltaba”, cuenta la artista.

Empezar a cantar

Mientras era “instrumentista del grupo Terruño, que tenía dos cantantes, en algunas partes me pedían que haga voces, y de a poco se sumaba más mi voz, hasta que en un momento cantaba un tema completo al final de las peñas. En ese momento es cuando me doy cuenta que me sentía muy cómoda cantando, y a la gente le gustaba mucho. Cuando terminábamos una presentación, lo que me decían me mostraba que algo provocaba”, dice. “De a poco me empiezan a agregar en varios temas más, y en un momento me animé a empezar a cantar sola, aprendiendo temas del folclore jujeño. Me costaba sacar esa timidez para cantar sola. Sentía que no sabía hablar. Pero me preparé para saber cómo llevar adelante un show”, dice sobre su desafío solista.

La cuarentena

“En cuarentena abandoné un poco el violín, porque la composición es todos los días varios meses, y no me alcanza el tiempo para agarrar el instrumento. Ahora, estoy solo con la guitarra componiendo, porque el que abarca mucho aprieta poco”, dice fascinada con esta nueva faceta que va descubriendo, la de interpretar sus propios temas. Recientemente estrenó “Dejame ver”, una obra suya con aires de zamba, en el ciclo “Musiqueando” que están realizando artistas independientes de Jujuy, con varios videos subidos a YouTube. “Cuando terminé de grabar pensé que tendría que haber elegido otra cosa. Tenía miedo de lo que diga la gente del tema. Tenía una lucha interna, de si había tomado una buena decisión, pero cuando vi el video, me gustó.

Me sentí cómoda con la manera en que mostré mi primer tema y eso me inspiró a continuar componiendo”, cuenta. Dice que en este momento tiene ya cuatro temas bien armados de autoría propia, que va ir lanzando de a poco por redes. “No quiero que la cuarentena me frene, sino aprovecharla a full para subir contenidos, porque me di cuenta de las redes sociales, que es la forma de llegar a otros lados más allá de Argentina”, comenta.

En sus redes de Instagram, Facebook y YouTube sube contenidos de sus experiencias y varios videos cantando. “Al final, este tiempo de cuarentena es bueno porque estoy haciendo canciones propias y arreglos. Siento que en este tiempo tiene que florecer la creatividad de cada uno. Ya sea en la interpretación o en la composición”, reflexiona. “Conversando con algunos amigos músicos, me contaron que la mayoría está componiendo, haciendo cosas nuevas, cambiaron sus proyectos. Hay algo que está naciendo de parte de cada uno”, asegura.