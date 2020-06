Jujuy cuenta con pocos médicos intensivistas

El médico especialista en terapia intensiva, titular de la Asociación Civil de Médicos intensivistas de Jujuy y miembro de la Sociedad Argentina de terapia Intensiva, Ulises Ríos Parraga, indicó que teniendo en cuenta que en la provincia los médicos especializados en terapia intensiva son escasos en relación a la cantidad de camas previstas para afrontar el brote de Covid-19 se viene trabajando en la capacitación de profesionales de otras área afines como cardiólogos, anestesistas y médicos emergentólogos.

El profesional indicó que en Jujuy antes de la pandemia había aproximadamente cien camas de terapia intensiva en instituciones tanto del área pública como privada distribuidas en diferentes localidades de la provincia. Y que cuando se inició la pandemia el sistema de salud, previó setenta camas más entre el hospital "San Roque" y "Pablo Soria" con la posibilidad de aumentarse un poco más si fuera necesario en hospitales de interior.

Ríos Parraga explicó que "las normas internacionales y la recomendación de la OMS, que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva trata de respetar, indican que por cada 6 a 8 camas debe haber un médico intensivista y un enfermero especializado en terapia intensiva cada dos camas".

En la provincia están registrados a través de la Asociación Civil de Médicos Intensivistas 60 profesionales. "Puede haber algunos profesionales más que no estén asociados o registrados, pero creemos que son muy pocos", explicó. Teniendo en cuenta la cantidad de profesionales intensivistas y la cantidad de camas que dispone la provincia, Ríos Parraga indicó: "Haciendo un cálculo de acuerdo a la ecuación que recomienda la OMS, de los profesionales que se necesita por día y teniendo en cuenta la cantidad de camas para Covid-19 más las que ya teníamos, creemos que los profesionales no son suficientes. Las camas con pacientes por otras patologías deben seguir atendiéndose. No hay personal suficiente, por lo que se pensó en tener la ayuda de otros profesionales relacionados con la emergencia que tienen formación en terapia intensiva como cardiólogos, anestesistas y emergentólogos".

Ríos Parraga aclaró que en el caso de los pacientes críticos, "el manejo holístico de la decisiones en terapia intensiva deben estar hechas por un intensivista, ya que es quien se prepara para manejar los respiradores y drogas sensibles, como el uso de fármacos y antibióticos específicos, como así también tomar las decisiones estratégicas".

Sobre si es posible capacitar a profesionales de otras áreas en tiempo exprés para atender el brote de Covid-19, indicó que "de poder se puede, pero solamente abordando puntos específicos sobre la patología. Lo que sí se pudo hacer fue actualizar el conocimiento sobre el virus". Comentó que desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva filial Jujuy y desde la Asociación Civil de Médicos Intensivistas se realizaron a partir del mes de marzo diversas capacitaciones online. "También en Jujuy hicimos varios webinar con profesionales que son referentes como la doctora Vidal, Miguel Salva, Mariana Velazquez, entre otros", acotó el profesional.