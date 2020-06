Palpalá no tiene casos positivos de coronavirus

La jurisdicción municipal de Palpalá no registra hasta ahora casos positivos de coronavirus, según lo afirmó el director del hospital "Wenceslao Gallardo", Mauricio Cucchiaro.

La confusión con el caso positivo se dio porque el DNI señala que fija domicilio en Palpalá, aunque en los hechos reside en Alto Comedero.

Esto lo confirmó tras dar negativo los test PCR de los familiares de uno de los policías que luego se confirmó que tenía Covid-19.

Asimismo, Cucchiaro señaló que por prevención "esta familia está aislada, no está enferma, no está internada. Está en aislamiento preventivo, porque sus integrantes tienen que ser sometidos a un nuevo test siete días después del primero para descartar definitivamente un contagio de Covid 19", remarcó el director del nosocomio siderúrgico.

Al tiempo de destacar el trabajo conjunto con la Municipalidad y el Coem, Cucchiaro indicó que tanto el hospital como todos los Caps permanecen abiertos y disponibles, pero pidió a los vecinos que las consultas sean sólo por urgencias, no por controles que pueden esperar, ya que se quiere evitar la circulación, que la gente se exponga.

Además recordó: "ya se ha dicho por todos los medios que el virus no nos busca a nosotros, nosotros vamos a buscar al virus. Nos quedemos en la casa, no lo busquemos al virus, extrememos las medidas de precaución, de cuidado, de higiene. No nos olvidemos del lavado de manos con agua y jabón un lavado que sea exhaustivo, que sea entre 30 y 60 segundos, el uso del alcohol en gel antes y después de tocar superficies si es que no tenemos accesos a un grifo y jabón".

"Lo más importante aquí es recordar a toda la población de Palpalá que volvimos a fase uno de la cuarentena, por lo tanto, no deben salir de la casa", remarcó después.

Apuntó también que el sistema de salud a raíz de la pandemia ha cambiado la metodología de atención desde hace un tiempo, ya que funciona a través de un sistema de turnos programados. "Ya no es necesario ir a pedir turnos, a hacer cola a la 6 de la mañana. Para solicitar atención médica lo primero que los vecinos tienen que hacer es concurrir a su centro de salud del barrio. En el puesto de salud se le va a evacuar la consulta. Si requiere una atención de un especialista, es el agente sanitario o el médico del puesto de salud quien va a solicitar la derivación y va a pedir el turno al hospital. Con el turno solicitado se le avisa al paciente día y hora que tiene que concurrir para que lo atienda el especialista", explicó

Por otra parte recordó que todos los turnos son programados, no se otorgan en el hospital; solo se pueden solicitar por derivación de los Caps o por Whatsapp al 154103930 y por vía telefónica al 4270523, en donde se los va a derivar a sector Estadística del hospital para que puedan pedir el turno. El paciente con turno tiene que presentarse 15 minutos antes de su cita, no podrá ingresar antes al hospital. Se establecieron estrictos controles en todos los accesos y toda persona que ingresa es sometida a un triage, a un cuestionario para saber si ha tenido fiebre, tos o algún problema respiratorio o no y se realiza el control de temperatura a todos. Además se brinda alcohol en gel para la higiene de manos y se controla el uso de tapabocas, ninguna persona puede entrar al hospital si no tiene el barbijo colocado.

Por último, el director dijo que la obligación del barbijo "no es para molestar a la persona y se enoje, todo lo contrario, lo que estamos haciendo es cuidarlo, cuidarnos, cuidar a la población y queremos seguir sin virus en la ciudad de Palpalá. Para que esto ocurra nos tenemos que ayudar entre todos desde el hospital, desde el trabajo y desde la propia casa", concluyó Cucchiaro.