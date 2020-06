La ilusión de Don Máximo Velázquez

El atleta de 88 años no baja los brazos y espera diciembre para competir.

Los mayores de 65 años son los que más deben cuidarse dentro de esta pandemia por el coronavirus. Por ello el atleta Máximo Velázquez de 88 años se cuida en cuanto al aislamiento desde su domicilio en Palpalá, acompañado de su señora (Doña Dolores Salazar), pero mantiene los ejercicios.

Justamente comentó que "tengo un espacio donde puedo trotar, me mantengo siempre en actividad porque después cuesta volver. Espero poder retornar el año que viene, si es que la situación mejora quiero empezar a entrenar de formal normal en el mes de diciembre, aparentemente vamos a tener muchas carreras seguida", empezó contando el deportista máster.

En esa misma línea confesó que "ahora estoy extrañando bastante, porque no puedo salir, por mi edad tengo que cuidarme mucho, pero no hay apuros. La Confederación Argentina de Atletas Máster comunicó que no vamos a tener competencia hasta fin de año, es una decisión muy buena, después veremos qué pasa", señaló.

Del mismo modo contó que "hace mucho tiempo que vengo en este deporte y ya me queda un año nada más para entrar en la última categoría de 90 años, espero llegar y si todo marcha bien seguiré adelante, veremos cómo me trata la suerte hasta el año que viene. Todo depende de que todos podamos superar esta emergencia sanitaria y volver a hacer una vida normal", sintetizó.

La ilusión no se la quita nadie a Don Máximo que a nivel provincial, nacional e internacional es uno de los deportistas más longevos.