"En Jujuy hay virus y no se sabe quién lo tiene"

"En 48 horas podremos afirmar si hay circulación comunitaria o no", enfatizó ayer el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, en una conferencia de prensa virtual convocada para brindar detalles sobre la planificación sanitaria por el coronavirus. Asimismo estimó que frente a la aparición de varios casos, subirá el alerta entre la población que deberá aprender a convivir con el virus.

El titular de la cartera sanitaria mencionó que al principio en la provincia los casos que se confirmaron eran importados, en cambio ahora hay varios focos que se están estudiando, por lo que cuando terminen los testeos "se va a concluir si hay circulación comunitaria o no", dijo Bouhid al agregar que actualmente "hay circulación en conglomerado porque hay mucha gente que está contagiada".

En este contexto, al ser consultado si la provincia llegó al pico de contagios, remarcó que "no estamos en un pico", sin embargo indicó que "esto recién está empezando, tal cual lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Sabemos que esto va a ir en aumento, estamos haciendo todas las acciones para controlar, pero lo que es incontrolable es la conducta humana. Muchos de estos casos están siendo cada vez más numerosos porque cuando vos te pones a indagar se rompieron todas las reglas que habíamos marcados nosotros. Que no haya reuniones de más de diez personas, que no se comparta el mate, pero hubo reuniones de 50 personas, cumpleaños y no se cuidaron. Hubo una serie de errores humanos que están dentro de lo que les ha pasado a todos los países del mundo", remarcó.

Por otro lado sostuvo que la provincia lleva invertido más de 200 millones de pesos, en su gran mayoría de recursos propios. Detalló que el Gobierno Nacional envió respiradores y elementos de protección personal, a su vez indicó que todas las obras y contratación de recursos humanos se hicieron con fondos de la provincia. En tanto estimó que faltará más inversión. "Hasta ahora nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia y cuándo va a estar la vacuna. Los elementos de protección personal ahora más que nunca se van a disparar en todo lo que significa la atención para mantener el sistema Covid y no Covid", concluyó.

Prevén tomar unas 400 muestras

Al inicio de la conferencia virtual en comunicación con medios de diferentes puntos de la provincia, el ministro Bouhid dio detalles de cómo se fue preparando la provincia para enfrentar esta pandemia. Mencionó que con la llegada del Covid a nuestro país, desde el Comité Operativo de Emergencias (COE) se observó lo que sucedió en los países que presentaban contacto con este virus. De esa manera remarcó se empezó a ver los puntos en común que tuvieron y las estrategias sanitarias desarrolladas que a su vez “nos permitió ganar tiempo y ver la conducta sanitaria de nuestro Gobierno y qué íbamos a hacer en la provincia”.

En ese marco subrayó que los ejes de trabajo para hacer frente a la situación se basaron en “la infraestructura, recursos humanos, estrategia con el sistema privado y equipamiento. Se definió una ruta única de coronavirus en la provincia, luego se decidió que el hospital San Roque sea coronavirus dedicado y se decidió evacuarlo de otras patología” remarcó. Asimismo hizo hincapié en que también se hizo una planificación de recurso humano para capacitar otras especialidades médicas, por si la primera línea de intensivistas se contagiaba y no podía seguir en la lucha. Seguidamente dijo que la provincia está proyectando realizar 400 test PCR en simultáneo, y pretenden llegar a 100 camas de terapia intensiva.