"Fue responsabilidad suya, porque debe dar el ejempo al ser Nº1"

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), el cordobés Agustín Calleri, sostuvo ayer que el polémico torneo que armó el serbio Novak Djokovic, en los Balcanes, y que provocó un contagio en el que se vieron afectados junto a él varios deportistas y hasta sus esposas, "fue una responsabilidad suya, porque como número uno del mundo tiene que dar el ejemplo".

"En esa acción veo una irresponsabilidad compartida entre Djokovic y el Gobierno de Serbia, que autorizó ese torneo de exhibición con una gran cantidad de público. Por supuesto, después de jugar un partido de fútbol, otro de básquetbol y la fiesta en el boliche después, esa es también una irresponsabilidad total de los jugadores. Ahí vimos qué pasa cuando no se siguen los protocolos. Es un ejemplo de cuando se hacen mal las cosas, porque: están todos contagiados de Covid-19", resaltó.

"Por contrapartida en estos momentos nosotros tenemos 18 provincias donde se está practicando de manera total el tenis y dos de manera parcial. En algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad es más complicado eso, por ser las zonas de mayor contagio", le indicó a FM Milenium.

Calleri, de 43 años, indicó que es sabido "que el tenis es uno de los deportes de menor porcentaje de contagio a nivel mundial. Seguimos trabajando para esto y que cada vez sean más provincias las que se abran nuevamente a la práctica".

"Tuve charlas con presidentes de las federaciones donde el tenis ya se juega. Están todos muy contentos siguiendo el protocolo y siendo responsables. No tuvimos retrocesos por el tenis. Era necesaria esa reactivación económica de la actividad porque los profesores en muchas provincias venían muy castigados", argumentó.

Apuntan a Dimitrov

El serbio Srdjan Djokovic, padre de Novak, responsabilizó al búlgaro Grigor Dimitrov por haber contagiado de coronavirus a los demás participantes de la exhibición denominada "Adria Tour". "El hombre (en alusión a Dimitrov) llegó enfermo quién sabe de dónde y así es como ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho el test aquí, sino en alguna otra parte", declaró Srdjan Djokovic a la televisión croata RTL. Djokovic, número uno del planeta, es uno de los infectados por coronavirus junto a otros tres participantes del "Adria Tour", el búlgaro Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas.

Además, se infectaron Marko Paniki, preparador fìsico de Djokovic, Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov, la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo, y la de "Nole", Jelena Ristic. "Mi hijo no está bien anímicamente. Dimitrov no sabe dónde se contagió y causó un gran daño a Croacia, a Serbia, a mi familia; debió ser examinado en su país", añadió Srdjan Djokovic en alusión al búlgaro, de quien trascendió llegó desde Montecarlo, donde reside, a Belgrado, con unas líneas de fiebre. El polémico torneo debía continuar en Bosnia, pero fue lógicamente cancelado. Djokovic quedó en el centro de la polémica y es blanco de críticas del ambiente del tenis.

“Esto es el colmo”, dijo Kyrgios

El australiano Nick Kyrgios tomó nota del asunto. “Nole”, número uno mundial y presidente del Consejo de Jugadores ATP, siempre ha sido una de sus víctimas predilectas. Ahora no escatimó esfuerzos en sus críticas. “Oraciones a todos los jugadores que han contraído el Covid19. No me digas nada por lo que he hecho que haya sido ‘irresponsable’ o clasificado como “estupidez”. Esto es el colmo”, tuiteó Kyrgios, en cierta manera tomándose la revancha de las críticas recibidas por su comportamiento.