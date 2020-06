"La falta de actividad en el transporte de pasajeros es de más de un 90%"

-¿Cuál es la situación actual del sector del transporte de pasajeros?

-La situación está estacionaria. El transporte no está funcionando prácticamente en su totalidad. Solamente se está desarrollando en un porcentaje menor, que como todo el mundo sabe y todo el mundo lo ve, es el interurbano provincial, que está funcionando prácticamente a los niveles más bajos inclusive desde la cuarentena, y el transporte nacional que prácticamente no funciona para nada.

-Estos días de apertura, ¿no se pudo poner en marcha ninguna acción en el transporte nacional?

-El tema nacional es más complicado, porque no está permitido prácticamente ni un solo servicio. Solamente se han hecho algunos viajes esporádicos trayendo o llevando algunos ciudadanos a sus lugares de origen, contratados por el Gobierno provincial o nacional, nada más que eso. La falta de actividad en el transporte de pasajeros en general, en las provincias, es de más de un 90%.

-En esta situación, ¿cómo está el aspecto económico de las empresas?

-Las empresas, por ejemplo, no están pagando los cheques. Los cheques han sido todos devueltos en la primera y segunda presentación, y los proveedores están esperando que termine todo esto para que cuando volvamos a trabajar podamos renegociar. Hay algunas actividades como por ejemplo con algunos proveedores como YPF, con los cuales hay que arreglar la emergencia; eran cuentas corrientes que no tenían cheques, y que pueden ser ejecutadas obviamente, o susceptibles de aplicar intereses y punitorios que nosotros realmente en este momento no podemos pagar. Con el resto de los proveedores hay acuerdos, hay esperas, se están haciendo algunos convenios, pero como le digo, hay situaciones como las de YPF que son muy complicadas.

Las empresas no tienen recursos, de manera que tampoco pueden pagar salarios. Algunas empresas están recibiendo subsidios del Gobierno para pagar salarios, pero en el caso de las nacionales están con muchas dificultades para recibir los famosos ATP. Y este es el caso, por ejemplo, de la empresa nacional de Jujuy, que es Balut, que todavía la gente no ha recibido un peso de esa cuestión. O sea que nos están debiendo abril, mayo, y ahora estaría junio también, así que la situación es bastante delicada. El ATP es una ayuda que el Gobierno nacional otorga para pagar salarios, que no es el total sino una parte del sueldo. En el caso del transporte por ejemplo son 32 mil pesos, es el mínimo, y nosotros hemos tenido que asistir con recursos extras bancarios a la gente que no había cobrado nada, que no había recibido el pago.

-Es decir que no les alcanzó con esa ayuda, porque además está atrasada...

-Así es. Hay que sumarle que tenemos deuda con el Gobierno nacional, con el Gobierno provincial, que no han sido satisfechas debidamente, algunas fueron satisfechas con cheques a fecha. Imagínese que en esta situación lo que necesitamos es dinero constante y sonante porque hay que darle la plata a la gente, porque la gente sin dinero no puede vivir, mientras otras actividades están cobrando normalmente, como jubilados, empleados públicos. La actividad privada en este sentido en el tema del transporte está muy resentida, y me imagino que toda la otra actividad también.

-¿Y cómo imagina que continuará ese sector cuando termine la pandemia o se pueda poner nuevamente en marcha la actividad?

-Como primera medida tenemos dos horizontes. Uno, cuándo empezamos. Que es indefinido, no sabemos cuándo. Una vez que empecemos, estaría el segundo horizonte, que es cuánta gente va a viajar, cómo hay que programar nuevamente los servicios, si los empleados que tenemos son muchos. Hay un montón de cuestiones que tenemos que evaluar recién cuando comencemos a trabajar, y obviamente vamos a tener que hacer un gran esfuerzo financiero para poder paliar los quebrantos que estamos teniendo en estos momentos, hasta que esto empiece a funcionar. No tenemos una fecha definida, estamos en una total incertidumbre. Algunos otros comercios trabajan cuando cambian de fase, pero en el caso nuestro, directamente no hay fase que valga, nosotros permanecemos en una fase uno muy estricta, y que no nos permite prácticamente trabajar.

-¿Usted tiene una idea de cómo se podría reactivar el sistema del transporte y poder proponérselo al Gobierno?

-Sí. A nivel nacional, las entidades que nos representan han realizado un protocolo que ha sido enviado al Gobierno nacional, y que responde a prácticas que se están realizando en este momento en Europa, donde algunos países prácticamente ya han habilitado todos los tipos de transporte. Y por supuesto estos protocolos son básicos, y algunos más complicados. Lo básico es testear la temperatura de la gente, llevar menos pasajeros que la que permite la unidad, y también algunos elementos electrónicos que permiten hacer un control mucho más estricto, y una desinfección de la unidad para que no exista contagio o posibilidad de contagio. Pero obviamente, el Gobierno nacional no acepta todavía bajo ningún punto de vista que se realice el servicio. A nivel provincial estamos haciendo algunos protocolos que son los que el COE y las autoridades provinciales nos han indicado, y estamos pendientes de una mayor amplitud digamos, en la cuestión laboral, es decir, que podamos trabajar con mayores frecuencias.

Le pedimos a nuestra gente, a nuestros empleados que tengan paciencia, la situación no está fácil ni para ellos ni para la empresa, y que tengan la amabilidad de aguantar lo que puedan hasta que podamos volver a trabajar y normalizar esta situación. Y por supuesto al público también, que nos disculpe por estas cuestiones, pero que son obviamente ajenas totalmente a la actividad empresaria.

-¿Cuántos empleados del transporte hay en nuestra provincia?

-Creo que estamos cerca de las tres mil personas en la provincia. No tengo el último dato, pero no debe ser menor a esa cantidad que trabajan en la actividad. Eso en forma directa, hay también trabajadores indirectos como agencieros, administrativos, gente de limpieza, de seguridad, proveedores, entre otros, que viven y dependen de esta actividad. O sea que el universo de la gente que está relacionada al transporte es muchísima más.