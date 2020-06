Buscan detectar personas en situación de calle

Un grupo de ongs trabajan de forma articulada, a modo de red, en la contención y asistencia de las personas en situación de calle. Una tarea que se encuentra paralizada en este momento debido a la pandemia por coronavirus.

En virtud de dicha situación es que piden la colaboración de los jujeños para el trazado de un mapa con la ubicación de las nuevas zonas en las que ahora se refugian las personas en estado de soledad y vulnerabilidad.

Destacaron que teniendo como principal premisa las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia (COE), todos los voluntarios se encuentran haciendo la cuarentena obligatoria. Por ende, este pedido se hace teniendo en cuenta que esta es la única actividad que puede concretarse en cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya que puede hacerse a través de los medios de comunicación.

"Habíamos iniciado las recorridas en búsqueda de los nuevos puntos donde se ubican las personas en situación de calle, pero con esta nueva situación estamos en un parate y viendo cómo seguir operando con esto que habíamos planificado", comentó Cecilia Cernuschi, del grupo de voluntarios Zoom.

Por eso ante este regreso a la fase 1 recurrió a la "colaboración comunitaria que consiste en pedirle a los jujeños que a través de las redes sociales pueda informarnos a cualquiera de las Ongs los lugares que sean frecuentados por personas en situación de calle".

Avanzar con el trazado de dicho mapa, ayuda a tener ya localizadas las zonas a las cuales se deberá asistir una vez que la situación sanitaria lo permita. Sin embargo, destacó que si se detecta a una persona en la calle en situación de riesgo debido a las bajas temperaturas, la comunicación debe hacerse directamente al 103 (Defensa Civil) para su inmediata asistencia.

Las ongs que están trabajando de forma articulada y en red son las fundaciones Si Jujuy, Manos Abiertas y los grupos solidarios Jujuy Ayuda con el Corazón y Zoom.

Desde esta última advirtieron que ante esta emergencia sanitaria la participación comunitaria es fundamental debido a que en lo que va del año ya se registraron casos con principio de hipotermia.

A esto hay que sumarle que la provincia ya tiene un alerta por casos de personas fallecidas a causa de las bajas temperaturas durante los últimos años, situación que impulsó la creación del proyecto Puente que alberga a personas en situación de calle.

Entre las terribles consecuencias que deja a su paso la pandemia Cernuschi destacó además la preocupación por el cierre de todas las actividades y el impacto directo que tiene en este grupo de riesgo. "Así como nos vuelve más vulnerables a todos, a ellos les quita oportunidades laborales o como comúnmente les decimos las ‘changas‘, que eran el medio a través del cual podían adquirir la comida y el dinero para alquilar una habitación por noche. Y ahora están más vulnerables al frío y es lo que nos preocupa a nosotros como organizaciones", cerró la voluntaria.

“Sólo el Estado puede enfrentar esta situación en la pandemia”

Ante la terrible conjugación entre la cuarentena y el frío desde la fundación “Manos Abiertas” piden que la Provincia tome mayor protagonismo en la asistencia a las personas en situación de calle que, debido a la emergencia sanitaria y epidemiológica, se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. “No hay organización no gubernamental que pueda hacerle frente a esto sino el Estado”, expresó el referente Jorge Hiruela. Explicó que no hay otra organización que tenga los recursos como el Estado para poder entablar una relación con estas personas como lo venían haciendo a través del proyecto Puente, pero “que hoy no lo están haciendo”.

En este marco mencionó que su obligación como organización civil es primero cuidar la salud de los equipos de voluntarios que, ante todo, necesitan estar sanos para poder ayudar una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. “Apelamos a que la Provincia a través del proyecto ‘Puente‘ recoja el guante y tenga una mayor responsabilidad para generar nuevos espacios y nuevas herramientas para que estas personas en situación de vulnerabilidad no pasen ni un día en la calle”, insistió Jorge Hiruela. Sobre el trabajo de Manos Abiertas informó que la mayoría de sus actividades no se reincorporaron debido a la declaración de la pandemia, entre ellas la obra del trabajo del hospital y la casita del niño “Santa Teresita”, donde van niños y madres en estado de vulnerabilidad.

Tampoco está vigente el acompañamiento a los abuelos de la tercera edad y las salidas del equipo de Buscadores que salen a las calles a repartir comida y abrigo y a detectar a personas en situación de soledad. Pero la que no se interrumpió nunca es la hospedería que entró en cuarentena con tres personas que tenían en ese momento y cuentan con la asistencia de psicólogos. Sobre si es que solicitaron permisos de circulación al Comité Operativo de Emergencia (COE) indicó que “pese a tener la posibilidad de obtener permisos la responsabilidad está en no salir. Lo que se tiene que optar es que la Provincia los identifique, los busque y los lleve al refugio y queden ahí en cuarentena”, y cuando la misma se levante, “esa ya será otra situación y volveremos con los equipos a la calle”, apuntó.