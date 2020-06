La difícil tarea de impedir el paso de personas desde Villazón

La Policía de la Provincia tiene diezmada su capacidad para controlar la frontera norte, debido a los numerosos contagios de coronavirus dentro de la fuerza. Así, a la Unidad Regional 5 con asiento en La Quiaca le toca “bailar con la más fea”, viejo dicho popular el cual se aplica cuando a alguien le corresponde realizar una tarea o tomar una decisión muy difícil. Velar por la custodia de la frontera es un trabajo sacrificado porque no es solo la vigilancia, sino que a diario quienes tienen esa difícil tarea deben enfrentarse a extranjeros decididos a violar las leyes argentinas sin importarles la vida y mucho menos la salud.

El comisario Juan Carlos Ortíz, jefe de la UR5, habló acerca del conflicto que diariamente tienen, al momento de evitar el paso ilegal en los controles de la frontera entre La Quiaca y Villazón. Durante una conferencia de prensa, el jefe policial describió como “todos los días hay enfrentamientos en las fronteras”. Y añadió que “a diario personal policial y de las otras fuerzas apostadas en los pasos ilegales que impiden el ingreso de extranjeros, son agredidos con piedras y hay enfrentamientos”. Las escaramuzas son cuerpo a cuerpo, recordando que la fuerza tiene limitado el uso de arma de fuego y la única herramienta recomendada es la disuasión. El Tribuno de Jujuy consultó a los efectivos que tienen un recargo laboral de 24 x 48.

Manifestaron, pidiendo reserva de identidad, que “estos últimos días se puso feo, saben que no podemos hacerles nada sólo expulsarlos del país”. Las redes sociales también son el medio por el cual los vecinos quiaqueños denuncian el paso de extranjeros por lugares no habilitados. A esta problemática de siempre, debe sumársela la ambición y codicia de personas de La Quiaca, que por ganar unos pesos arriesgan la salud de toda la ciudad y cruzan hacia Villazón, cuando está prohibido. Al respecto el comisario Ortíz manifestó: “hemos detectado que vecinos de La Quiaca están alquilando habitaciones a extranjeros o personas con doble nacionalidad, refugiándolos en sus casas. Estamos aplicando toda la rigurosidad de la ley en estos casos”, indicó. La UR5 ahora solamente con todas sus dependencias con asiento en la ciudad de La Quiaca, trabaja incansablemente para cumplir las medidas de control emanadas del Poder Ejecutivo provincial.

Ejército Argentino

El propio gobernador Gerardo Morales señaló que “solicité al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, el apoyo del Ejército Argentino en la línea de frontera para reforzar el control de personas extranjeras por pasos ilegales, con una acción de disuasión, y autorizó el incremento de 70 a 110 efectivos. El coronel mayor Mariano Castelli, durante una reunión con el primer mandatario, confirmó la asignación de 40 efectivos más para la custodia del límite entre La Quiaca y Villazón, de modo tal de llegar a los 150 soldados (ver página 3). Esto ayudará a fortalecer el pilar de Fronteras Sanitarias Seguras que se puso en marcha para prevenir la propagación de coronavirus”, resaltó el gobernador jujeño.

Vigilancia epidemiológica

La Quiaca quedó en el medio Villazón y Abra Pampa que registran contagios de coronavirus, por lo que se extreman los controles para evitar que el virus afecte a los quiaqueños. Villazón confirmó ayer 14 casos de Covid-19, mientras se aguardan los resultados de otros 5 casos sospechosos. Demás está decir que muchos villazonenses pugnan todos los días por pasar a la ciudad argentina. Hacia al sur, a tan sólo 70 kilómetros, está Abra Pampa, afectada con la mayor cantidad de contagios a nivel provincial, con la posibilidad de que siga incrementándose.

Es por ello que en los accesos por rutas nacionales 9 y 40 como por la provincial 5, se llevan adelante control de temperatura, lo mismo que en lugares como el mercado central, lugares de abastecimiento, hospital, municipio y sedes de las fuerzas de seguridad. Además continúa el testeo en diferentes barrios, tanto Elisa como PCR, según el caso. Desde el COE quiaqueño remarcaron que “las veces en las cuales se activó el protocolo, fue por personas foráneas no vecinos quiaqueños; en La Quiaca no hay casos sospechosos ni positivos de coronavirus”. En La Quiaca la circulación continúa siendo restringida, al sólo efecto de abastecimiento de alimentos, de 8 a 18 únicamente y a cargo de un solo integrante por grupo familiar, en comercios de cercanía. Quienes no pudieren justificar el motivo de su salida, podrán ser sancionados. Las farmacias y otros negocios también atienden de 8 a 18.