Michael Jackson: A 11 años de la muerte del Rey del Pop

Este 25 de junio se cumplen 11 años de la muerte de Michael Jackson, el Rey del Pop, quien, a pesar de haber estado envuelto en varios escándalos durante toda su carrera, sigue estando presente entre todos sus fanáticos, quienes lo recuerdan cada año.

En 2009, el intérprete de 'Thriller' fue encontrado muerto en la habitación de su casa ubicada en Los Angeles, California.

La noticia estremeció al mundo entero en su momento por la figura que representaba Michael, pero también por el misterio alrededor del deceso. Incluso, se crearon varias teorías de conspiración sobre este acontecimiento.Antes de morir, el artista llevaba varios meses ensayando su espectáculo 'This Is It' que estrenaría el 13 de julio de aquel año y estaría acompañado de una gira mundial.

Conrad Murray, su médico personal, fue quien halló sin vida al cantante y aunque intentó salvarlo con reanimación cardio-pulmonar, su esfuerzo fue en vano ya que en el hospital se declaró su muerte oficial.

La polémica se desató semanas después ya que la familia acusó al doctor de homicidio involuntario porque en la autopsia de 'Jacko' se halló una sobredosis de propofol y benzodiapzepina. El propio doctor reconoció que le administró 25 miligramos y fue declarado culpable con una sentencia de cuatro años de prisión.

El funeral que se conoció como 'Michael Jackson Memorial Service' fue el más visto de la historia con un aproximado de 2.500 personas pendientes a lo que sucedía con el féretro que llevaba el cuerpo del cantante.