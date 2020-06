"No quiero ser una más" , dijo una joven mujer

La violencia de género es una problemática que a diario nos interpela y demanda a la Justicia y al Estado actuar con celeridad para salvar la vida de muchas mujeres que están en riesgo. El pedido de auxilio en redes sociales se convierte en el último recurso de la víctima para sobrevivir, es un grito desesperado de ayuda que espera respuestas urgentes.

Por pedido de ayuda ante una situación de violencia de género, llamar al 144 que brinda servicios las 24 horas todos los días.

Una joven de 20 que reside en la zona sur de la ciudad capital, cuyo nombre preservamos por seguridad, recurrió por segunda vez a nuestra redacción para pedir ayuda para salir de calvario que vive desde el mes de diciembre del año pasado, además realizó un posteo en redes sociales que hoy es viral.

La joven, de quien preferimos reservar su nombre, comentó que su expareja, un joven de 21 años, la golpeó y la amenaza constantemente con hacerle daño a sus hijos. El fin de semana pasado chocó el auto en el que ella se desplazaba como muestra de su intención de cumplir la amenaza "si nos sos mía, no vas a ser de nadie".

La joven ya cansada de vivir estas situaciones apeló a las redes sociales y nuestra redacción para que su pedido de auxilio se escuche y se concrete la detención del violento y que la Justicia ponga a resguardo su vida y la de su familia.

"Ya hice muchísimas denuncias en contra de mi expareja, lo detuvieron una vez, lo condenaron pero salió en libertad condicional y amenaza todo los días con hacerme daño a mí, a mi familia y mis hijos. Siempre cumple sus amenazas, tengo miedo que haga daño y dejar a mis hijos solos. Sé que nada le importa, ni siquiera su propio hijo. Lo denuncié por violencia de género en diciembre del año pasado, hasta hoy no pasó nada. Tuve que recurrir al escrache en redes sociales porque no quiero ser una más. No me quiero callar más", expresó.

Sobre las denuncias, que exhibió a través de fotografías, indicó "en la seccional 32 de barrio Malvinas hice como 10 denuncias y cuando las fui a retirar solo me entregaron 2 denuncias, hice nuevas denuncias y me entregaron constancia de 5 únicamente. También hice 3 denuncias en la Seccional 1° de la Policía de la provincia, me informaron que hay una orden de detención, pero aún sigue sin pasar nada. No quiero que esto quede en la nada, no entiendo cómo no está preso".

Describió los actos de violencia que sufre seguidamente. "Me rompe los vidrios de la casa, me choca el portón, me quiso atropellar estando con mis hijos, me apedrea cuando tengo mis hijos en brazos. Lo último fue que me chocó el auto cuando yo iba manejando. Intervino la Policía todos los días, pero igual sigue libre". "Siempre me amenazó que donde me encuentre me iba a pegar y lo hacía, siempre cumple sus palabras. Me cruzaba con sus vehículos y me subía a la fuerza. Una vez me llevó a los diques horas y horas hasta que tuve que aceptar volver con él para que me devolviera a mi casa. Me persigue por todos los lugares a donde voy. Me dijo una vez que me iba a poner un ‘soldadito‘ y creo sí hay alguien que me vigila porque él aparece en todos los lugares a donde voy", agregó.

"No puedo entender cómo con todas las cosas que hace aún no esté preso, creo que tiene amigos en la Brigada de Investigaciones y en la Justicia. Tengo dos hijos y mis hermanos a cargo, a él no le importa nada, a la primera que va hacerle daño va ser a mí. Sabe todos mis movimientos. No se puede vivir así", agregó con angustia.

En cuanto a la ayuda que recibe de las instituciones del Estado, indicó que tras difundir una publicación en redes sociales en la que denuncia a su agresor recibió el acompañamiento de personas del Consejo de la Mujer, quienes le ofrecieron iniciar un tratamiento psicológico.