Piden donación de bolsita de colostomía para bebé

María Ríos, madre de una beba de 10 meses que padece fibrosis pulmonar, apeló a la solidaridad de los jujeños para obtener bolsas de colostomía. Su hija Franchesca Victoria Vergara, a raíz de la enfermedad que padece, debe utilizar estos elementos que tienen un costo que ella no puede asumir y que la obra social no le cubre la totalidad de los insumos. Si bien destacó que recibió donaciones de bolsitas, señaló que su niña llega a ocupar por día entre tres a cuatro bolsas código 8002 (pediátricas) que a un valor de $266 implica un costo que no puede afrontar. Es por eso que acude a las personas solidarias que puedan ayudarlas con las bolsitas como también con prendar de vestir para la pequeña y leche. Quienes deseen contactarse con la madre deberán comunicarse al teléfono 3884699331.

“Tanto la bolsita de colostomía que usa mi hija, su leche y el medicamento para su tratamiento no los cubre la obra social al cien por ciento. Y por el tema de la pandemia nos fueron quitando cobertura con el tema de que los insumos no llegan y porque es mucho el presupuesto de ella. Mi pedido es apelar a aquellas personas que atraviesan la misma situación que yo con mi hija para que puedan donarme las bolsitas”, dijo Ríos. Además, remarcó que la pequeña tiene una abertura en el vientre (pared abdominal) “en la que le sacan dos partecitas de los intestinos para que pueda defecar. Las bolsitas van pegadas ahí en los agujeritos y se las aplico en la pancita”. Por día llega a gastar entre tres o cuatros bolsitas. “Recibí una donación desde Ledesma pero así como llegan se van, porque la bebé las usa un montón”, señaló.