Aspiran a erradicar basural a cielo abierto

La erradicación del basural ubicado al margen del río Perico y la inclusión de los recuperadores en la recolección diferenciada, son los objetivos que se propuso la comuna periqueña en materia ambiental. Sin duda, demandará un trabajo titánico si se tiene en cuenta que el basural a cielo abierto tiene una extensión de 21 kilómetros y colinda con las 88 Viviendas y la ruta nacional 66.

La directora de Ambiente del municipio tabacalero, Anahí Paredes, dijo que también aspiraban a erradicar la peligrosa práctica de la quema de basura que pone en jaque la salud de todos los periqueños. En ese marco habló de una reunión mantenida recientemente con bomberos de la Policía, Inspectoría, Ambiente y Seguridad del municipio. "El objetivo fue hablar sobre la incineración de basura en el basural de Perico que afecta terriblemente a todos los periqueños. En esta oportunidad estamos abocados en el basural que se encuentra cercano a la ciudad", apuntó.

La funcionaria habló de la situación de los recuperadores informales que en su mayoría son familias que se dedican a recolectar plásticos, papel y aluminio del predio. "Ellos expresan que para poder separar que es lo que se recupera y que no, proceden a quemar la basura. Inspectoría del Ministerio de Ambiente les informó que esta es una acción que está prohibida", expresó.

Asimismo mencionó que estaban trabajando de manera conjunta con los vecinos de las "88 viviendas que son los principales perjudicados ante esta terrible situación". Confirmó que la recolección diferenciada en el sector se concretará los martes a partir de las 14.

"Es por ello que se firmó un acuerdo entre las distintas instituciones para acordar un circuito de control de inspección que se pueda hacer en el basural, sobre todo para recordarles a los recuperadores que no pueden incinerar la basura, teniendo en cuenta que está vigente la ordenanza Nº 385/5 que es del Código de Faltas que establece sanciones para quienes quemen la basura", advirtió.

Paredes aseguró que querían incluir "a los recuperadores en la recolección diferenciada, darles algún beneficio, armando cooperativas, pudiendo destinarles el cartón y aluminio que hoy no estamos separando en el Parque Industrial. La idea no es quitarle la fuente de ingresos y sí poder incluirlos en la recolección diferenciada, poder brindarles seguridad y hacer una inspección en el basural. Siempre hay que prever en beneficio general por sobre el particular, que en este caso es la población la que sufre con la quema de basura", sostuvo al finalizar.

Desde el municipio se informó que los vecinos interesados en denunciar quema de basura podrán hacerlo en la página web del municipio de Perico ingresando a perico.gob.ar o bien hacerlo en la Dirección de Inspectoría.

