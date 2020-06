Los objetivos no se modifican para “Alacrán” Torres

Pedro Javier Torres, “Alacrán” para los que tuvieron la dicha de verlo en acción al excampeón Sudamericano, hoy entrenador, reconoció que más allá del momento que se vive “los objetivos no se modificaron”.

“Cada pupilo está entrenando en sus respectivos domicilios, pero bien, trabajando sin bajar los brazos porque es fundamental”, expresó el técnico que tiene en la Perla del Ramal la Escuela Municipal.

Sucede que junto a los boxeadores “ya estábamos entrenando al aire libre, sin elementos, a pleno con movimientos físicos en la ciclo vía, entonces esto es un retroceso porque tenemos que mantener el incentivo con los chicos y seguir entrenando en casa”.

Es que los objetivos para Javier Torres sigue en pie “por ejemplo quiero hacer por lo menos dos festivales, estamos a tiempo como para cumplirlo, estamos a mitad de año, tengo fe en Dios que todo esto va a ir mejorando, nos tenemos que cuidar y seguir para adelante”.

La otra meta es comenzar a tramitar la licencia de profesional para dos pupilos “tengo un peso pesado que ya está para dar el salto al campo rentado, el ‘Tanque’ Carrizo, es actualmente campeón provincial, y después comenzar a analizar para que Alan Torres, mi hijo, comience a mirar el futuro profesional, ya tiene 18 años y paso a ser mayor de edad, entonces teniendo en cuenta que la FAB bajó de 20 a 19 años la edad mínima para ser profesional, vamos a ver si el próximo año debuta”, detalló al tiempo que agregó “va a depender como se sienta, ver si quiere un par de peleas amateurs o si esta para dar el salto, vamos a ver cómo pasa el tiempo, trabajamos para ser profesional”.

Lo que sí lamento el entrenador es que su hijo menor no pudo ir a los Juegos Evita, “Axel tenía este año la última chance de ir a competir a los Juegos Evita, estaba bien para pelear por una medalla, ya cumplió 16 y para el año no podrá ir porque ya no entra en la edad, podría haber viajado el año pasado, pero cuando falleció mi hijo dejó de entrenar, no quería saber nada con el boxeo y después retomo solo, y este año quería ir a los Evita”.

“Alacrán” Torres habló sobre el peso de los boxeadores después del primer aislamiento social preventivo obligatorio que se dispuso desde el Comité Organizador de Emergencia “siempre mayormente el boxeador tiende a subir de peso, siempre cuando están en competición, falta una semana, dos, allí el boxeador comienza a cortar peso, pero está mal porque el boxeador siempre tiene que estar en categoría para llegar fuerte, pero como tengo amateurs por el momento no es tanto, pero lo mismo se siente un poco porque se sobre exigen para dar en la balanza”, opinó añadiendo “en el regreso de la cuarentena están excedidos de peso, la mayoría, eso marca que si bien entrenaban en casa, no se cuidaron con la comida”. Por eso, en el regreso, Torres les marcó el camino “hablé con Daniel Miranda y me dijo que apenas pase todo esto quiere organizar un festival, entonces mis boxeadores deben estar listos si quieren subir a pelear”, puntualizó.

Por último agradeció el apoyo constante de su familia.