Todos alguna vez hemos sentido el deseo de cambiar las vivencias desagradables por otras que resulten un poco más placenteras. Desafortunadamente hablamos de algo que en ocasiones no podemos llevar a la realidad mediante conductas, pero si está en nuestras manos resignificar las experiencias. Cuando hablo de resignificar me refiero a otorgarles otro significado. Esto sirve para que veamos lo que sucedió desde otra perspectiva que nos resulte menos angustiante y agotadora. Por ejemplo, si vivimos algo que nos causó gran sufrimiento y dolor, lo podemos transformar pensando que nos ha servido como un gran aprendizaje. Entonces, al verlo de esta forma el sufrimiento disminuirá, lo que favorece que nos armemos de valor para seguir adelante. Cada una de nuestras experiencias la asociamos a una emoción, y el significado que le damos a la experiencia va a estar asociado a ella. De tal manera, el darle otro significado va a hacer que nos centremos en otra emoción; podemos pasar de tristeza a la alegría, si miramos con amor los aprendizajes positivos que nos dejó la experiencia. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, recordar los buenos momentos compartidos, y lo bueno construido y aprendido a su lado. Un gran ejemplo también, son los atletas paraolímpicos, un gran porcentaje no nació así, sino que fue el resultado de accidentes de diferentes tipos, sin embargo pudieron resignificar la experiencia y tomarla como la oportunidad de desarrollar una disciplina deportiva. No siempre podemos solos. Hay situaciones que se nos escapan de las manos; porque son "muy traumáticas", es ahí donde es importante y necesario pedir ayuda. Podemos elegir ser quienes hacen una metamorfosis o quienes se quedan en la queja, en la resignación y no echan sus alas a volar. Seamos valientes para explorarnos en nuestras profundidades, así encontraremos un sentido que nos haga anclarnos a la vida con mayor motivación y asertividad. Hagamos de la resiliencia la habilidad que tomemos por bandera para afrontar las dificultades venideras. Resignifiquemos las experiencias para sanar, y para seguir adelante. Namasté. Mariposa Luna Mágica.