Un reconocido empresario y prestamista de la ciudad de El Carmen está imputado por un supuesto hecho de abuso sexual y su víctima pide que sea detenido "como cualquier persona".

Antes del ataque sexual, la mujer le entregó un dinero para recuperar su camioneta, que el imputado no entregó y dijo que la vendió.

El hecho ocurrió en febrero del 2019 en el predio del hombre acusado ubicado a la vera de la ruta nacional Nº 9 y fue denunciado días después por la mujer de 42 años y a 16 meses de haberse iniciado la investigación, pasaron una serie de situaciones que llevó la víctima a hacer público el expediente judicial.

"El hombre denunciado es Raúl Guillén, es conocido de mi exmarido y prestamista de la ciudad de El Carmen. En enero del 2019 le habíamos pedido un préstamo dejando como prenda mi camioneta y en febrero conseguimos el dinero y fui a pagarle, mientras mi entonces pareja se encontraba de viaje", dijo la mujer a nuestro diario.

El expediente judicial Nº PC-

1436-MPA establece que el hombre está acusado de abusar sexualmente de su víctima, luego de citarla en su predio, llevarla a su oficina, golpearla con el puño en el rostro y ante el estado de indefensión de la mujer, abusó de ella.

Conforme a esto, hay que decir que la víctima fue sometida a incontables pruebas para determinar si decía la verdad o no, pruebas que llevaron tiempo, de lo que se estableció que las pericias psicológicas hacían mención a la veracidad de la denuncia y las muestras de perfil genético que fueron examinadas dieron positiva con el perfil genético del hombre imputado.

"He sido humillada en innumerables oportunidades por los investigadores, contando una y otra vez lo que me hizo esta persona; me hicieron pasear de la fiscalía hasta la Brigada de Investigaciones, porque no me creían y una vez que se comprobó el hecho, la fiscal Montalvetti de Perico, dijo que no lo iba a detener, sólo lo imputó", dijo la mujer.

"Mi abogado me dijo que los hechos de violencia de género y abuso sexual requieren de inmediata detención, creo que la Justicia debe hacer algo al respecto y no patear el expediente. Creo que no lo detienen porque el hombre tiene mucho dinero y por lo que me hizo saber, tiene muchos contactos con la Justicia y él hace lo que quiere. Lamentablemente como se vienen manejando los investigadores, todo parece apuntar que es así", dijo la mujer.

"Perdí mi matrimonio, estoy emocionalmente muy mal, con tratamiento psiquiátrico, humillada por los investigadores, mientras que el abusador, se dio el gusto de no asistir a dos audiencias, de hacer lo que quiera con la Justicia y si esto avanza y llega a juicio, va a llegar en libertad. No sé si los fiscales entienden esto, hay un abusador libre en El Carmen, que podría cometer otra vez otro hecho y al parecer porque tiene plata, no lo detienen", dijo la mujer envuelta en llanto.

Por otra parte nuestro diario supo que, actualmente el expediente judicial está a cargo del fiscal zonal del Ministerio Publico de la Acusación Leonardo Zazali, quien solicitó la declaración testimonial de otra persona para avanzar con el expediente judicial.

x