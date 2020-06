Buscan desesperadamente a Milo, un caniche toy perdido en barrio Belgrano

Lucianito tiene 7 años y desde hace días esta angustiado porque no tiene a su mascota; un perrito caniche de color marrón que responde al nombre de "Milo" y que tiene en su pecho una pequeña mancha. El perrito es intensamente buscado hace días por la zona de los barrios Belgrano, San Martín, y El Chingo de nuestra ciudad, misión que es limitada debido a la compleja situación sanitaria de la provincia.

Por los días que lleva perdido los familiares del pequeño entiende que alguien tiene en su poder al animal. Julia Diaz, abuela del Luciano escribió una carta en las redes sociales ofreciendo una recompensa a quien pueda dar información verídica sobre el paradero de Milo.

Quienes puedan y deseen ayudar deberán comunicarse al teléfono celular 3884470256

Esta carta va dirigida para la persona que tiene a Milo.

Entendemos que si no lo encontramos hasta ahora, después de haberlo buscado incansablemente por los barrios Belgrano, San Martín, el chingo, los perales; está en manos de alguien que quiere sacar una ventaja de esta situación. No podemos buscar más de eso por la pandemia.

Soy la abuela de Lucianito, dueño de Milo, y te cuento que el está sufriendo mucho por su perrito.

Me duele enormemente verlo así, quienes tienen nietos me entenderán, te pido encarecidamente que te pongas la mano en tu corazón y recuerdes cuando eras un niño/a de 7 años con toda esa inocencia, esa ternura y ese amor tan puro que sólo un niño/a puede tener, te sensibilices ,te pongas en su lugar y nos regreses a Milo.

Si querés sacar un rédito económico, te lo ofrecemos (no está bien hacerlo ya que se fomenta esta actitud, pero es nuestra única esperanza) y mejor de lo que puedas conseguir porque lo vas a querer vender por $2, y si te lo querés quedar o regalarle a tu hijo/a u otra persona; te sugiero que busques, hay muchos animalitos que necesitan un hogar y así darás un mejor ejemplo.

No te vamos a juzgar, ni escrachar, ni nada, sólo devolvelo. Te llevas lo tuyo y listo. No nos interesa otra cosa más que recuperar a Milo, nuestro bomboncito..