"Oscuro" panorama para los jubilados tras la pandemia

La crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus está teniendo un fuerte impacto en la economía argentina y si bien se han tomado diferentes medidas en las últimas semanas la situación continúa siendo delicada. La parálisis en la actividad económica generó una baja en los aportes patronales e impuestos ligados al consumo, además de otros gravámenes como el Impuesto a las Ganancias que inciden directamente en la recaudación del Fondo de Sustentabilidad Social de la Anses. Sumado a esto, los aumentos otorgados hasta la fecha continúan quedando por debajo de la inflación.

Pedro Figueroa, abogado previsionalista, se refirió a este contexto y advirtió que "la situación para los jubilados es muy compleja" y explicó que "ya en marzo y junio perdieron, porque el cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria hizo que fuera menor a que si se hubiera mantenido como la anterior".

Cabe recordar que el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de la aplicación de la movilidad jubilatoria para ajustar los haberes previsionales, a través del decreto 542/2020 publicado hace una semana en el Boletín Oficial.

En ese sentido, Figueroa señaló que "no imaginamos cómo va a ser la situación para septiembre y diciembre, porque no hay mediciones ni cálculos, entonces difícilmente sepamos cuál va a ser el porcentaje ni el método de cálculo para esos meses".

Para el previsionalista, "este tema siempre está en la agenda porque son los que siempre pierden y la balanza está abajo para ellos, hasta tanto venga una ‘fórmula salvadora’ de lo que les corresponde, aunque la veo muy complicada porque los que trabajan para esto son los políticos y funcionarios, no nos convocan a representantes del sector para que podamos dar a conocer la realidad que viven los millones de jubilados argentinos".

Consultado sobre la fórmula de movilidad jubilatoria, opinó que "creo que todos los gobiernos han venido fallando en las fórmulas de movilidad, ya sea en las suspendidas y los decretos porque siempre son superados por la inflación. Creo que si se logra un punto donde por lo menos se equipare o se suba unos puntos más por encima de ella, se les brinde más tranquilidad".

Además señaló que "la tendencia que hay es achatar la pirámide jubilatoria, algo que me parece injusto porque quien trabajó toda su vida para tener determinada jubilación no tiene por qué recibir el castigo de ir hacia abajo en los últimos años".

Para el abogado "el problema no es solamente la fórmula de movilidad, sino es el sistema jubilatorio en su totalidad. Tienen que redibujarlo y rediagramarlo para que no pasen estas injusticias".

Por otra parte, Figueroa expresó su preocupación por el panorama para los jubilados después de la pandemia. Indicó que "va a ser muy complicado y lo veo muy oscuro" porque hay tres situaciones a tener en cuenta. "Primero, la jubilación se compone básicamente por el aporte tanto del trabajador como del empleador, pero en este momento en nuestro país hay una enorme cantidad de trabajo en negro o no registrado, por lo que no hay aportes", indicó Figueroa y agregó que "la fórmula ideal sería el aporte de 4 o 5 trabajadores activos por jubilado, hoy eso no sucede, es de un trabajador, con suerte".

Por otro lado, señaló que el impacto de la pandemia va a afectar también en las jubilaciones. "Siempre hubo que recurrir a otros impuestos para recaudar plata para las jubilaciones, por ejemplo el IVA, el Impuesto a las Ganancias y otros gravámenes. Resulta que hasta aquí la recaudación es mala, que es otro dato negativo", explicó Figueroa y agregó que "finalmente el resguardo que debieran tener los jubilados por Ley, que se llama Fondo de Sustentabilidad, se usa como un barril sin fondo por todos los gobiernos. Entonces, seguramente es una bolsa llena de pagarés, que no podrá ser utilizado para estas emergencias".