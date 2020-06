Corto jujeño participa de festival en México

El cortometraje jujeño "Pater Noster" dirigido por Fabio Sánchez fue elegido para participar del 7° Cortos en Corto, Festival de Cortometrajes de la Universidad Anáhuac Xalapa de la ciudad de Xalapa, México que se llevará a cabo en formato online en agosto próximo. El Tribuno de Jujuy habló con el realizador del filme quien brindó detalles sobre la propuesta cinematográfica rodada en 2018.

Sobre sus proyectos en marcha, el director, comentó que "ahora estoy con un largometraje de ficción sobre Jorge Cafrune".

"Pater Noster" de 13 minutos de duración gira en torno a la historia de seis mujeres, quienes son víctimas de la violencia de un mismo hombre y de una sociedad gobernada por mandatos patriarcales. Buscarán una escapatoria a este sistema de opresión y dominación e intentarán liberarse de los tormentos que las esclavizan.

Sánchez en diálogo con nuestro medio se refirió a los objetivos que lo llevaron a trabajar en esta propuesta audiovisual, una de las tesis realizadas en 2018 por los alumnos ya egresados de la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica - Sede NOA -. Así dijo, "yo ya venía interesado por el tema de la violencia de género desde hace mucho tiempo, me interesé por la tarea de los movimientos de mujeres reclamando por sus derechos y tenía ganas de trabajar con algo relacionado con eso porque quería aportar un granito de arena que sirva para replantearnos estos temas como sociedad. Después vi la obra de teatro "Quería taparla con algo", dirigida por Rodolfo Pacheco y fue muy fuerte y quedé movilizado. Luego llegó el guión de "Pater Noster" de Juan Quiroga y me interesó porque trata el tema desde una perspectiva distinta, la violencia estaba contada desde el cuerpo de las mujeres a las que les pasan cosas que les podrían suceder a cualquier mujer (a mi madre, mi hermana, mi amiga, mi vecina) y están contadas sin necesidad de ponerlo al hombre ejerciendo esa violencia física. Entonces considero que al no recurrir al golpe explícito todo es más potente porque se traslada más allá y decidimos hacer este proyecto", explicó.

"Pater Noster" se proyectó varias veces en espacios de nuestra Capital con muy buena repercusión y fue parte del 34º Festival Internacional de Cine de Mar Plata ( 2018), allí el filme se presentó en el Museo MAR de la ciudad costera en el marco de la sección titulada "Cortos Enerc", una selección de cortometrajes realizados por alumnos y exalumnos de la histórica institución. Además la película fue apreciada por profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba durante una muestra especial, "allí los que vieron el corto me expresaron su satisfacción y destacaron cómo el arte puede poner en escena cosas tan duras y justamente generar el debate.

"Con "Pater Noster" queríamos generar debate, hacer pensar al espectador", aseveró, "es una propuesta que no te permite reaccionar al instante después de su visionado hay que tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que pasó en pantalla. Y eso sucedió con los profesionales en Córdoba quienes analizaron varios aspectos el filme cómo la violencia que atraviesa a todos los estratos sociales, la cuestión de sufrir violencia y no saber cómo salir de eso, temáticas que yo me planteé desde un inicio como director. Así que me quedé muy contento porque vi que realmente este pequeño cortometraje se transformó en un objeto de estudio", indicó.

Luego habló sobre el proceso de realización y Sánchez, también profesor de teatro, destacó el trabajo realizado con las actrices, "el elenco está integrado por mujeres que en su mayoría nunca habían actuado, no sabían lo que era estar frente a cámara. Así que fue un proceso de 2 meses de preparación. Trabajamos la cuestión del cuerpo, el espacio, la sensibilidad, las emociones. Y después cuando nos tocó filmar las chicas estaban muy preparadas, no tuve ningún problema, filmamos en pleno invierno y teníamos escenas de lluvia y con todo eso las chicas fueron muy profesionales pudieron sacar adelante su personaje". Asimismo subrayó la labor realizada por el equipo de filmación, "fue un gran trabajo, más allá del estrés que se genera el momento del rodaje, todo ha funcionado bien y me quedé muy contento. Era un trabajo ambicioso y desafiante con muchos personajes, muchas locaciones, muchos creían que no se podría hacer pero lo sacamos adelante" . Y sobre la selección del corto para el festival mexicano expresó, "esta oportunidad que tiene el corto de irse a México, a este festival es una alegría para todo el equipo y para las actrices. Estamos todos muy contentos", dijo.

Después habló sobre su actualidad como realizador, "ahora estoy trabajando en un programa de televisión virtual, es un festival de danzas que se difundirá por redes sociales y después estoy escribiendo guiones, ahora estoy con un largometraje de ficción sobre Jorge Cafrune y estoy con guiones de cortometrajes. Estaba para comenzar a filmar uno, pero la pandemia lo impidió. Además en febrero participé como director de fotografía de un cortometraje de Juan Quiroga", indicó.

Finalmente agradeció todos los que hicieron posible la realización del corto, "a la Enerc que nos dio la oportunidad para hacer este trabajo y a todo el equipo que a pesar de la complejidad del proyecto, se mantuvo firme para realizarlo. Ahora esperamos poder enviarlo a todos los festivales que se pueda y al mismo tiempo estamos pensando en subirlo a alguna plataforma o en YouTube, para que el público pueda ver el trabajo", dijo para concluir.

El elenco de "Pater Noster" está integrado por Wara Ávila, Eva Domínguez, Cristian Irigoitia, Vanesa Juárez, Milagros Lozada y Brenda Melisa Urbina. Y el equipo técnico se completa con Carina Mercado (producción), Juan Quiroga (guión), Cristian Irigoitia (montaje), Augusto Lamas (fotografía), Silvia Herrera (asistente de dirección), Alba Tabilo Humana (sonido) y Vanesa Vásquez (arte).