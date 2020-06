Pocos productos figuran con "Precios Cuidados"

El programa de "Precios Cuidados" del Gobierno nacional, que se aplica en más de 300 productos sigue en vigencia, sin embargo ayer tras un recorrido por cadenas de supermercados de la capital jujeña se observó que en la mayoría de las góndolas se lucen pocos productos de la lista sugerida con la etiqueta del beneficio. Esta situación generó desconcierto en clientes que, según indicaron, desde que se inició la implementación del programa, no se muestra con claridad cuáles son los productos adheridos. En tanto que otros consultados remarcaron que desde que se inicio la emergencia sanitaria por el coronavirus, algunos productos sufrieron remarcación en su costo que va de $10 a $15.

Asimismo también se pudo registrar que en la mayoría de los supermercados tienen abastecimiento de productos de consumo como alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal.

El Tribuno de Jujuy realizó ayer un relevamiento en supermercados ubicados en la zona céntrica para conocer si hay abastecimiento de productos y si se cumple con el programa de "Precios Cuidados".

Ahora, comparando con un informe realizado por nuestro diario durante la última semana de enero, sobre los alimentos de primera necesidad se vio que tanto la harina, como el azúcar y la leche, aumentaron entre $10 y $15, su valor. Por ejemplo el kilo de arroz pasó de $60 a $71, el paquete de harina por 1 kilo de segunda marca pasó de $35 a $49, el azúcar de 1 kilo de $48 a $56, el huevo (por unidad) se ubicó de $8 a $10. En el caso del aceite de 1 litro (primera marca) pasó de $100 a $120, la leche por 1 litro (primera marca) de $75 a $85, el medio kilo de yerba (según la marca) se mantuvo a $120. En ese caso, de ocho marcas del producto, solamente una figuraba con "Precios Cuidados".

Algunas de las declaraciones de los clientes que salían de realizar compras en los supermercados se orientaron a la necesidad de un mayor control del organismo que protege los derechos del consumidor.

Mientras que hubo quienes sostenían que hay productos que bajaron su costo y otros decían que desde que se inició el año pasado varios mantienen su precio.

Las medidas de bioseguridad

En el contexto de esta pandemia se pudo observar también que en las diferentes sucursales cumplían con el protocolo de bioseguridad por el Covid-19, esto tiene que ver con hacer respetar en la puerta de acceso las filas de 1,5 metros de distancia entre personas, proveerle alcohol en gel para higienizarse las manos y tomar la temperatura para detectar si algún cliente presenta fiebre, uno de los síntomas vinculado al coronavirus. A su vez se vio que los empleados portaban mascarillas y guantes para atender a los clientes. En tal sentido, por lo menos durante la mañana, se observó que en pocos supermercados, el personal de seguridad tomaba la temperatura a los clientes antes de ingresar al supermercado.

Se puede denunciar

Ante el incumplimiento de precio es importante que los consumidores sepan que en la provincia existe una página web donde pueden realizar denuncias en relación con bienes y servicios que hayan adquirido. Se trata del nuevo Código QR de la web www.consumo protegido.jujuy.gob.ar, diseñada con el fin de que no exista ninguna violación de los derechos de los consumidores, ya sea por un servicio o un bien.

ALEXIS BURGOS, DOCENTE

He notado que en el caso del kilo del pollo mantiene su precio. También vi que hay ofertas de carne roja. Mientras que en algunos productos he notado que están dentro del programa de “Precios Cuidados”. No sé si los precios subieron o bajaron porque no voy seguido al supermercado.

RAMONA SÁNCHEZ, PENSIONADA

Si uno se pone a ver el precio “común” de algunos productos se puede ver que ha subido, pero no queda otra que buscar las ofertas para poder ahorrar. En algunos supermercados no cumplen con los “Precios Cuidados” y están aquellos que sí mantienen los precios normales en alimentos.

ALCIRA MAMANÍ, AMA DE CASA

Ayer, luego de haber ingresado al supermercado noté que algunos productos bajaron su precio. Pero a diferencia de otros supermercados pude observar que tienen valores más elevados en algunos productos. En el caso del programa “Precios Cuidados” no los tuve en cuenta cuando compré.

FABIOLA GERÓNIMO, COMERCIANTE

Suelo comprar siempre en supermercado y vi que en el caso del pollo, mantiene su precio. Sobre los “Precios Cuidados”, algunos productos no tienen la etiqueta, por lo que debo buscar las ofertas y precios. Noté subas en azúcar y harina de hasta $10. Ya no compro la misma cantidad de antes.

CECILIA CASTAÑEDA, TRABAJADORA

Los precios subieron entre $15 y $20. Por ejemplo el aceite subió mucho su valor. En cuanto a “Precios Cuidados” en el supermercado al que fui ayer no hay muchos productos adheridos. En cambio en otros sí tienen la etiqueta. A pesar de las ofertas, los productos subieron mucho.