Increíble: hacían camas para donar y los multaron por salir a buscar los insumos

La noticia resulta increíble. En época de pandemia, donde afloran los gestos solidarios y se replican en diferentes puntos del planeta, parece increíble la falta de sentido común en ciertos casos.

Como le sucedió a un carpintero y su equipo de trabajo en la localidad de Caimancito, donde con mucho esfuerzo y desinteresadamente, construyeron 12 camas para donar a Palo Blanco, donde actualmente hay gente internada. Pero en plena construcción de estos muebles y yendo a buscar los insumos necesarios para culminar la obra, uno de los ayudantes de Carlos Enrique Graña, del Aserradero y Carpintería Xeneizes de Graña Hermanos, fue multado por "violar la cuarentena". De poco y nada sirvieron las explicaciones y de la finalidad de estar en la ferretería buscando los insumos que faltaban para concluir con la tarea solidaria.

El ayudante fue multado y más allá de la suma de los $1.000, la preocupación pasa por la causa que podría llevar a la sentencia final de tener que desembolsar hasta $340.000. Todo por salir a buscar los insumos necesarios para concluir las camas que ya fueron entregadas a Palo Blanco, en la primera oleada solidaria de este grupo de carpinteros.

Se viene una nueva donación

Pero esta situación, lejos de hacerlos claudicar en su accionar solidario, los potenció. Los mensajes y llamados de apoyo para los trabajadores de la madera, una labor por excelencia en esta zona de la provincia, fueron vitales para que ya se encuentren trabajando en una segunda tanda de camas de gran calidad para ser entregadas esta semana.

Nuevamente serán 12 camas, que en esta ocasión serán entregadas a la propia comuna de Caimancito, donde atinadamente, el municipio les otorgó al grupo de trabajo un permiso especial para que continúen trabajando. Las 14 personas, trabajan de manera alternada para llegar con la entrega esta semana.

Así entonces, por fortuna, Pablo Rodrigo Gaspar, Sebastián Ezequiel Gaspar, Abel José Graña, Abel Leonardo Graña, Carlos Blas Ernesto Graña, Enrique Carlos Graña, Enrique Román Tomás Graña, Jacinto Abel Graña, Olver Nelson Graña, Ramón Tomás Graña, Javier Llanos, Néstor Darío Miguel Llanos, Enrique Damián Méndez y Martín Melgarejo, ya se encuentran debidamente documentados para seguir adelante con su tarea solidaria.

Carlos Enrique Graña, en diálogo con nuestro medio, comentó la situación que les tocó vivir en plena tarea de construcción de las camas, contando además que es un "trabajo que se realiza de cero. Desde el aserradero, elegir la madera que sea de buena calidad, tomar las medidas y comenzar a cortar. Nosotros lo que queremos y hacemos, es presentar un trabajo final prolijo e impecable. No hacemos hacer por hacer, sino que tiene que ser algo bien hecho".

Comentó que tomó la decisión de arrancar con las camas para donar, debido a la situación que es de "público conocimiento. La verdad que hace falta y uno, con lo poco que puede o mucho, trata de ayudar y ser solidario con todos. Nadie está exento de esta enfermedad y podríamos ser nosotros el día de mañana que las necesitemos".

Lamentó la multa que le hicieron a uno de sus colaboradores, sobre todo por "no tener en cuenta que si salimos no es porque nos guste exponernos. Necesitábamos los insumos y lo multaron por salir a comprar los clavos que nos hacían falta para terminar con las camas. No pasa tanto por los mil pesos, sino por la causa y la otra multa que es muy alta. Esperemos que se pueda solucionar ese tema", pidió el carpintero solidario de Caimancito.