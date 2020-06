Versión punk del “Chupachichi”

Los Ladrones es una banda jujeña de rock, estilo ska punk, que se dedican a tocar covers, con reversiones muy interesantes, canciones populares que con un retoque rockero, quedan espectaculares, dignas de escucharlas y de disfrutarlas, con una variación en el estilo, que lo hace atractivo.

El proyecto Los Ladrones, nace en Jujuy con este contexto de pandemia y de cuarentena, si bien tenían la idea de tocar de esa manera, hace tiempo, pero por distintas circunstancias no se pudo dar, pero con el aislamiento, las cosas se dieron, ya que había tiempo, no lo desperdiciaron y comenzaron a grabar de una forma muy particular.

Llevan el nombre de Los Ladrones, porque según el concepto de los músicos, ellos “roban” las canciones de otros, para hacer rock; la banda está compuesta por Manu Choque y Ema Noguera, uno viene de la vecina provincia de Salta y el otro es oriundo de Capilla del Monte Córdoba, ya instalados en nuestra provincia, son unos jujeños más y apostaron a canciones nuestras, con artistas populares de Jujuy.

Primero subieron una reversión de un tema de una vieja, mítica y reconocida banda punk jujeña, Los Moco Verde, ellos al ver que tuvo buena aceptación, seguimos desarrollando la iniciativa, con otras canciones. Fue así como llegaron a contactarse con César y su grupo Felicidad, para juntos, vía online, hacer la versión punk ska de “Chupachichi”.

Este sencillo, tuvo miles de reproducciones en las redes sociales, generando un verdadero incentivo para los jóvenes músicos, que tienen ya un paso por otras bandas, como por ejemplo “abandono”, un grupo hardcore punk de Jujuy, que grabó un disco en 2016 denominado “un paso más”, pero tuvieron que salir a tocar a otras provincias, porque en Jujuy, hay pocos espacios para esos estilos musicales.

Se puede escuchar el material, por Youtube como “Los Ladrones”, en Facebook buscando como “cuantos ladrones” y en Instagram como “los ladris”. Tienen versiones de artistas como Sandro, Los Huayra, entre otros artistas.

Este proyecto está compuesto solo por dos integrantes, Manu y Ema, que son multi instrumentistas, entre ellos tocan todos los instrumentos, batería, bajo, guitarra, trompetas y cantan voces, por eso hay un trabajo previo complejo, para la producción y realización de cada tema musical.