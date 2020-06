"En plena cuarentena pude conseguir trabajo"

Mónica Santos es una jujeña enamorada de la música y que hace varios años se encuentra recorriendo distintos caminos por el mundo en los que a cada paso va dejando buenos amigos y una partecita de sí a través de las dulces y amables melodías de su charango.

Primero vivió en Colombia, luego en Australia y hace dos años que está en Tokio, capital de Japón, ciudad en la que le tocó transitar la cuarentena por coronavirus.

"Estar acá es una mezcla de estar en una situación de privilegio y al mismo tiempo de mucha exposición porque aquí nunca cerraron del todo las actividades al 100%", contó la jujeña que ejerce su profesión, docente de inglés.

Contó que nunca dejó de ir a la escuela en la que trabaja porque sus puertas nunca cerraron pero que siempre se mantuvieron con un número reducidos de niños en el aula pero ahora ya volvieron todos y con todas las medidas sanitarias de prevención.

Mónica visitó Argentina a fines de septiembre de 2019, luego en enero pasó por Europa y llegó a Japón "justo cuando empezó todo esto y cuando nuevamente tenía que buscar trabajo y lo conseguí. Por eso digo que estar acá es una situación de privilegio en todo este contexto, por la libre circulación y porque en plena cuarentena conseguí trabajo cuando había mucha gente que estaba quedando desempleada", comentó.

Contó también que al momento de enterarse de la pandemia sintió mucha incertidumbre porque no sabía cuánto tiempo iba a durar por lo que "tenía muchas ganas de volver a la Argentina para estar con mi gente", recordó.

Afortunadamente las cosas se le fueron dando, consiguió trabajo como profesora de inglés, una profesión que jamás imaginó le abriría tantas puertas y oportunidades.

Destacó también tras su llegada, el marcado sentido de comunidad y cooperación de los japoneses y todos sus valores que la hacen sentir querida en ese nuevo hogar.

"Sin la música yo no soy"

Entre las tantas cosas que extraña Mónica de su preciado Jujuy, recordó a Cecilia Storni su primera maestra de música y quien la impulsó a animarse a ir dándole forma a su carrera musical la misma que hoy le permite compartir al mundo sus temas y melodías de su charango.

En Tokio forma parte de un grupo llamado Andes Nandes (Somos los Andes) integrados por japoneses con los que toca música andina, huaynos y zambas.

"En cada viaje busco conocer y llenarme de la música del lugar y de amigos. El 90 % de mis amigos acá son músicos que comparten el gusto por el folclore latinoamericano", contó agradecida por haber encontrado a sus compañeros de banda y por contar con su principal compañía de viajes y aventuras, su charango. "Siempre digo que si no fuese por el charango yo no estaría acá ni en ningún lado del mundo. Sin la música yo no soy", dijo.

El año pasado la jujeña tuvo la fortuna de grabar un videoclip que fue grabado en la Quebrada de las Señoritas, en el pueblo de Susques. Se trata de una canción en inglés llamada "Temple" (templo) que compuso en su estadía en Melbourne, Australia.

Explicó que el tema hace referencia "al templo a nivel corporal y a ese lugar en el mundo en el que uno se siente protegido y cuidado y que hace que afloren las mejores cosas de cada uno.y es eso lo que para mí representa Jujuy", expresó la música. De ahí la importancia de hacer el video en Jujuy para también poder difundir sus orígenes indígenas. "Ese es mi objetivo cada vez que viajo y toco, poder transmitir las voces de los pueblos que tanto nos han dado a todos los jujeños", relató.

Con sus objetivos más firmes que nunca invita a músicos y público en general a conocer sus temas en Facebook e IG: @Moni_ pelo_largo.