"Es una gran oportunidad para el cine jujeño"

Tras el anuncio que el corto jujeño "Imilla" fue seleccionado para ser parte del Marche du Film del Festival de Cannes, El Tribuno de Jujuy habló con su directora, Mayra Nieva quien se refirió a la gran oportunidad que tuvo el cine de la provincia al participar en el mercado más importante del mundo en la promoción de producciones audiovisuales.

El mercado en el marco del histórico encuentro cinematográfico francés, se llevó a cabo del 22 al 26 de junio por primera vez en formato virtual e "Imilla" -una de las tesis realizadas en 2018 por los alumnos ya egresados de la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica - Sede NOA (Enerc) que funciona en nuestra ciudad-, fue parte de la convocatoria por iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que eligió el corto jujeño junto a otras tesis de distintas sedes de la Enerc de la Argentina.

El filme ambientado en los años ochenta, en un pueblo de la Quebrada, cuenta la historia de Vale, una mujer transgénero, quien es citada para cumplir con el servicio militar.

Consultada por nuestro medio Mayra Nieva se mostró feliz por el logro conseguido, así manifestó, "la verdad que me pone recontenta y a todo el equipo también. No hubiésemos pensado jamás llegar tan lejos con la tesis. Creo que esto es consecuencia de las buenas posibilidades que tenemos gracias a la educación pública, como la que da la Enerc. Y no solo es una oportunidad para nosotros como egresados sino también para el cine jujeño. Llegar a un mercado como el de Cannes es muy importante porque se produce un encuentro directo con agentes de ventas, distribuidores certificados, programadores de festivales, prensa, plataformas VOD, exhibidores y tal vez signifique oportunidades tanto para quienes integramos el equipo de "Imilla" como para nuestra provincia.", expresó. Y agregó "creo que es el momento que en Jujuy se valore a los que se dedican al cine. Es un trabajo y creo que muchas veces aquí no se nos toma muy en serio, no le dan importancia a nuestra labor o a nuestras producciones, pero con ellas podemos llegar lejos. Y lo que pasó con "Imilla" es prueba de eso. Imagínate lo que pasaría si tuviéremos apoyo, hasta donde podríamos llegar!", exclamó.

Y contó que recibió infinidad de mensajes de aliento y alegría, "fueron muchas las felicitaciones de amigos, familiares, docentes de la Enerc y muchos comentarios bancando el cine jujeño de realizadores locales. El revuelo fue mucho porque estar en un encuentro tan pero tan importante como el Festival de Cannes es muy especial. Sólo espero que esto sirva para que se reconozca la labor de los cineastas jujeños y podamos trabajar con más respaldo", indicó.

Además cabe mencionar que uno de los objetivos de "Imilla" fue visibilizar y promover el reconocimiento y el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género. Al respecto Nieva indicó. "también es importante que en el mes del orgullo "Imilla" siga llegando a más pantallas, a lo largo de la historia se negaron un montón de derechos a la comunidad Lgbtiq+, lo que sucede en nuestro corto es parte de esa historia, con un contexto poco común de ver en el cine y que ojalá sirva para reflexionar al respecto", expresó.

"Imilla" desde su estreno hace dos años tuvo un interesante recorrido en festivales y encuentros no solo locales y nacionales sino también internacionales. Así llegó proyectarse en Guatemala, México, Alemania, Uruguay y hace unos días en el Nordic Youth Film Festival, encuentro que se realizó en Tromso, Noruega. "fue increíble, llegar a un montón de rincones del mundo a donde no pensamos llegar nunca. Eso me parece algo extraordinario. Hace unos días estuvimos en el festival de Noruega conectados en directo mediante Zoom, con otros directores, para hacer un ida y vuelta con el público. Allá ya están abiertas las salas (a un 50% de su capacidad) y fue espectacular", relató.

Finalmente consultada sobre sus proyectos señaló, "estoy escribiendo un largometraje, espero presentarlo al certamen provincial para participar del Bolivia Lab y después estoy puliendo guiones de cortos. Teníamos previstos rodajes y varios proyectos pero por la pandemia todo quedó pendiente. Es un bajón estar encerrado pero estoy aprovechando para escribir y para ver muchas películas e intercambiar opiniones con compañeros", concluyó.

Adhesión de la Enerc Noa

Desde la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica - Sede NOA que funciona en calle Sarmiento 350 de nuestra ciudad expresaron su enorme satisfacción por el logro alcanzado por el corto jujeño. Así en un comunicado de prensa indicaron: “El cine jujeño se viste de gala con la participación de ‘Imilla‘ en la edición 2020 de uno de los festivales internacionales de cine más importantes del mundo: Cannes. El cortometraje de tesis de la Enerc dirigido por la exalumna Mayra Nieva fue seleccionado junto a siete cortos de la Argentina para representar a la prestigiosa escuela de cine del Incaa en Francia.

Solo pasaron 5 años desde que se estableció la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Sede NOA en San Salvador de Jujuy y ya los jóvenes de la región empiezan a mostrar su gran talento. Cuando se habla de un cine más plural se hace referencia precisamente a esto, porque hoy a Jujuy, a nuestra cultura, la están viendo en Cannes y por ende en todo el universo cinematográfico del mundo. Este sin duda es tan solo el comienzo de un camino que genera la mejor de las expectativas. Salud Jujuy y por mucho más y más Enerc!”.