"Evitaremos el traslado de policías para que permanezcan donde residen"

EL SUBJEFE DE LA POLICÍA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A CARGO DE LA JEFATURA.

¿Qué significa desde lo personal quedar a cargo de la jefatura de Policía en este contexto particular? ¿Considera que es un desafío?

Estamos atravesando una situación difícil. Cuando me tocó asumir hace dos meses era otra la situación, cada vez se pone más difícil, más crítica. Las últimas dos semanas, el jefe de Policía estuvo en cuarentena porque también fue afectado, se sometió a los análisis porque su salud también corrió peligro, de modo que hace más de tres semanas que ya estoy ejerciendo la función. Y si es un gran desafío, pero lo que más preocupa es el estado de salud de todos los policías que están trabajando, que están en la calle, como así también los que están infectados, los que están en cuarentena, en terapia intensiva.

¿Cómo ve el pedido de licencia del jefe de Policía, Juan Segovia?

En toda investigación donde se quiere que la Justicia trabaje libremente y que sea lo más transparente posible, es lógico que si hay algún funcionario que tiene algún tipo de injerencia, se aparte para que se investigue libremente. Sin embargo, conociendo la excelente persona que es el comisario general Juan Segovia, yo sé que es lo mejor que pudo hacer. En éstos momento el sigue siendo jefe de Policía, únicamente salió de licencia, de modo que yo continuo en mis funciones de subjefe, pero también acaparando la jefatura de Policía, es decir que las obligaciones que tenía el jefe en estos momentos me caben a mí por lo que soy el responsable en toda la provincia.

¿Qué garantías se le da al personal policial para evitar los contagios?

Estamos consiguiendo elementos de bioseguridad, el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Seguridad nos hizo entrega de pistolas electrónicas que toman la temperatura en forma digital para las 8 unidades regionales. La intención es ser equitativos y que estos elementos lleguen a toda la provincia; son casi 8 mil policías que están en estos momentos en servicio, y a todos les llega algún elemento de seguridad. Además, hemos ordenado que el Departamento Logística, se ponga a trabajar y fabriquen de forma casera protectores faciales, y el Gobierno entregará la próxima semana bidones de alcohol en gel, porque como dije mi prioridad en este momento es proteger lo más que se pueda al personal que está trabajando en la calle. Hoy la función de ellos es salir a las calles con todas estas medidas de seguridad, además de respetar las distancias entre sus compañeros. En todas las unidades de la provincia no se está atendiendo al público para la toma de trámites administrativos. Además, hemos logrado evitar la aglomeración de efectivos policiales en las comisarías.

¿Se va a seguir enviando personal a las zonas más críticas? ¿Cómo va a ser el trabajo?

No, ya no se va a trasladar a más personal a zona de frontera. Vamos a tener más colaboración del Ejército y de Gendarmería y los policías que residen en determinado lugar van a prestar servicio allí evitando que se trasladen de un lugar a otro, de una punta de la provincia a la otra para prestar servicio, así que de a poco se está armando un diagrama para evitar el traslado de policías y cada uno pueda permanecer más próximo a la zona en la que reside.

¿Se prevén testeos para todo el personal policial al igual que sucede con los trabajadores de la Salud?

Sí, se está realizando actualmente. Hemos conseguido que casi todo el personal policial sea testeado, un poco más del 80%. Lo que sucede es que eso lo determina el Comité Operativo de Emergencia, pero si es sumamente importante que se haga ya que estamos en la primera línea en la prevención del coronavirus.

¿Qué opina de las denuncias penales que pesan sobre los policías que se contagiaron de coronavirus?

Siempre lo mejor es dejar que la Justicia trabaje libremente. De mi parte voy a dar toda la ayuda posible para que este hecho se esclarezca, se investigue. Tal como fueron las recomendaciones del jefe de policía, tengo que colaborar con la Justicia y proteger a los policías. Esas personas que fueron denunciadas continúan afectadas por esta enfermedad; seguramente la Justicia irá avanzando lentamente. Mi prioridad es velar por el personal policial y la seguridad de los ciudadanos.

¿Siente que se dañó la figura de la Policía teniendo en cuenta que pasaron de ser considerados héroes a estar denunciados penalmente?

No, para nada. El Poder Ejecutivo siempre nos dio su apoyo. Son situaciones puntuales y no se puede generalizar. Hay que esperar a ver qué determina la Justicia, si hubo o no responsables. Pero no todos los policías tienen esa conducta, si es que la hubo. Pero el Gobierno siempre nos apoyó, la Policía cambió muchísimo desde que este Gobierno comenzó a darle todo su apoyo, una policía que antes había sido ultrajada, ahora comenzó a levantar la cabeza, a ser respetada. En estos casos hay que dejar que la Justicia avance y se siga investigando; seguro que hay más policías nobles, leales que los que en algún momento cometen algún error.

¿Siente que hay una cierta decepción por parte de la comunidad respeto a la institución de la Policía y su desempeño?

Hoy se les da demasiada importancia a las redes sociales, pero el ciudadano de bien, el ciudadano común, trabajador, sabe que cada policía es un individuo diferente, por un policía no se puede generalizar y tratar a todas como si fueran lo mismo. El Policía da todo por la comunidad y acá en Jujuy la gente los conoce. Estas cosas suceden en todos los ámbitos, cualquiera se puede enfermar no es exclusivo de la Policía y la gente es dura, y muchas veces discrimina.

