Gastón Ferrufino es el referente de River Plate

Gastón Ferrufino se convirtió en el referente de Club Atlético River Plate. El entrenador jujeño forma parte del equipo de buscadores de talentos y alterna su vida entre Buenos Aires y su provincia natal.

Ferrufino es el referente del "millo" delNoroeste, ya que abarca además de Jujuy, Salta, Tucumán, y armó el equipo River del interior.

"En el 2017 viajamos a un torneo con Club Gorriti, hicimos una buena competencia y nos enfrentamos con River en semifinal, allí conocí a Luis Pereyra, mi actual jefe, ellos venían goleando todos los partidos y en la semi se dieron con que no era fácil Gorriti, nos marcaron un gol faltando dos minutos, allí vieron cómo estaban formados los chicos, cambiamos los contactos y comenzamos a hablar, en agosto me mandó una solicitud para ver si quería ser una antena en Jujuy", así comenzó la historia del entrenador jujeño con el club "millonario".

Luego "nos capacitamos con Leopoldo Luque, Máximo Gallardo, con Gustavo Grossi, director general, el área de captación, hicimos cursos para afinar el ojo, cada 15 días viajaba a Buenos Aires, el resto de los días me mandaban a diferentes torneos, me pasó de terminar un certamen en Tucumán y ya pasaba a Misiones, todo el año porque nosotros manejamos infantiles que sería 20011, 2010, 2009 y por ahí se arma una 2008, son cuatro categorías en las cuales estamos viendo de formar chicos para ir formándolos", resaltó

La idea de River era que él se instalara en Buenos Aires, pero decidió terminar la licenciatura en educación física, "esperaron que me reciba para tener un contacto directo, me recibí de licenciado en educación física hace tres años atrás, comenzamos a hablar de fútbol, me hizo una prueba en Buenos Aires en captación de talentos para evaluarme de qué manera veía el fútbol".

Y la primera prueba para el detector de talentos riverplatense fue Sunchales, "llevé a un chico a jugar ese torneo, Giuliano Gurrieri, salimos campeones", recuerda agregando que "de allí comenzamos a trabajar, hoy ya tenemos a Santiago Guerrero categoría 2009, fuimos a Perico, ya lo venía viendo y cuando hablé con Luis y vino a darle el punto final para hacerle la prueba, después Francisco Arias, de Puesto Viejo, 2006, está en inferiores, el último que llevé, Brian Pozo, es de Club Gorriti, fichó este año pero por la pandemia regresó, es 2007 y está en prenovena".

Características para jugar

Como detector de talentos, se le consultó a Gastón Ferrufino las características que debe tener un juvenil para ser observado. “El punto de referencia es la técnica individual, la proyección con la pelota, después el desplazamiento sin pelota, las habilidades surgen del sistema natural del jugador, cuando se anticipa a los movimientos”. Sucede que “River tiene una base de jugadores que juegan en AFA, nosotros tenemos que ver que el chico sea mejor o igual de esos que están allá, de allí vamos detectando, no importa los goles sino cómo es el desplazamiento que usa en la cancha y el desenvolvimiento, el carácter, si maneja los dos pies, se perfila para dar pase, capaz no fue goleador pero fue un buen cinco, un buen pivot”, detalló.

El entrenador jujeño destacó que “si decimos que todavía no le alcanza lo ponemos en carpeta para llevarlo a River del interior y formarlo para que pueda ser probado nuevamente en Buenos Aires”. Paralelamente se hace un trabajo con los padres, ya que muchas veces el papá presiona sin darse cuenta a los pequeños aspirantes a ser futbolistas, “eso depende de la familia, hoy en día uno le dice al chico que va a viajar a Buenos Aires para hacer la prueba en River, el padre piensa que el chico ya está en primera, le va a dar la mano a Gallardo, y no es así“, manifestó Gastón Ferrufino.

En este sentido “nosotros armamos el proyecto Barrio Bajo, este proyecto incluye varias antenas y cuando nosotros hacemos la reunión de los padres les explicamos que esto será un proceso que será todo el año, así entiendan que puede fichar como no”. El sueño de jugar en un club grande de Argentina y después dar el salto al fútbol europeo es de todo niño que ama este deporte, pero es fundamental saber acompañarlo, llevarlo, porque el talento puede estar, sin embargo el factor psicológico muchas veces juega en contra.

“El más grande, te mira por video”

Con el eslogan “El más grande, te mira por video”, Club Atlético River Plate lanzó la campaña para detectar talentos en todo el país. “Es un programa de captación virtual debido a la pandemia y está dirigido a jugadores categoría 2012 a 2004”, explicó Gastón Ferrufino agregando que “los videos pueden ser enviados por preparadores físicos, delegados, presidentes de los clubes o el papá de los chicos”. El entrenador del “millonario” remarcó que “se evaluarán y se enviarán a nuestra institución”. Los pasos a seguir, describe el afiche, son: Primero escribir solo por WhatsApp tu nombre, apellido, categoría y puesto donde juega.

El segundo paso es un video breve menor a cinco minutos de tus jugadas más destacadas durante un partido oficial. El tercer paso es esperar el llamado desde River Plate, si pasa esta evaluación lo llamarán para ser evaluado con los planteles en Buenos Aires. Por WhatsApp contactarse al teléfono de Gastón Ferrufino 388-4758430 o al 1156188976, Nicolás Miño.

“Es abierto hasta que dure la pandemia, por eso no ponemos una fecha tope para mandar los videos”, explicó Ferrufino ante El Tribuno de Jujuy. El captador jujeño contó que “se le ocurrió a Marcelo Gallardo hacer las pruebas virtual, de todo el país se ficharon 40 chicos, se dice fichaje porque ya lo reconocieron y vieron los videos y les gustaron”, y añadió que “hay un chiquito de Quebrachal, Salta, es 2012, después otro de Palpalá 2011, lo tiene Ezequiel Guaymás, exjugador de River, trabajamos con él porque es un referente para esto”, culminó.