Maimará levanta la guardia por primer caso de Covid-19

Cuando a primera hora de la tarde se informó oficialmente el resultado del test de Covid-19 positivo para una mujer mayor de edad en la localidad de Maimará, también se terminó de confirmar que ese caso había activado el protocolo el lunes último, pero en un primer testeo había dado resultado negativo.

La mujer estaba internada en la capital jujeña desde el martes y es contacto directo del caso que, en la tarde del viernes, volviera a activar el protocolo en esa localidad, aunque el resultado de su test recién se dio a conocer anoche y se informó que era negativo. Durante el día se vieron en barrios maimareños movimientos que concluyeron en hisopados a distintas personas que conformarían parte de las relaciones del primer caso de la localidad y del caso sospechoso, que dio negativo al primer test. Este segundo se encontraba también internado en el hospital “San Roque” de la capital jujeña, donde fuera trasladado desde el nosocomio maimareño, y es chofer del Same con sede en Humahuaca. Según se pudo averiguar, dicha persona tuvo contacto directo con un compañero de trabajo confirmado como positivo y presentó síntomas que se le habrían complicado con una presunta neumonía.

Según información brindada a El Tribuno de Jujuy, había personal hospitalario aislado hasta que se confirmara el resultado de su test. Se trata de aquellos que formaron parte de la guardia en el hospital maimareño a la hora de atenderlo. Consultada Prieto al respecto, dijo que “activamos el protocolo ante el informe de un caso sospechoso, quien se presentara en el hospital manifestando malestares el viernes a las 16.30. Tras las preguntas correspondientes, se verifican sus relaciones y se lo deriva al hospital San Roque. Ya se tomaron preventivamente las medidas necesarias. Acordamos con el intendente de Tilcara, Ricardo Romero, una mayor restricción en el movimiento de vecinos entre las dos localidades”. Prieto informó que “desde el municipio ya se vino trabajando en esto de extremar las medidas de precaución, visitando comerciantes y advirtiéndoles personalmente que necesitamos de su acompañamiento atendiendo solamente de 8 a 14.

El mismo horario rige para el trabajo de los remises. Al mismo tiempo los felicité porque corroboramos que en los comercios se toman las medidas necesarias para su cuidado y el de sus clientes. También hemos extremado los controles de acceso a los distintos barrios que median entre Maimará y Tilcara”. Tranquilizó a los vecinos diciéndonos que “estamos preparados para esta contingencia. Queremos pedirle también a la población que sólo se maneje con información oficial del COE, porque se corren muchos rumores no fundamentados. Recientemente determinamos sacar del COE al presidente del Concejo Deliberante porque presuntamente difundió datos de las personas que están haciendo la cuarentena, y es algo que debemos resguardar. Todos estamos muy sensibles y hay que tener cuidado”.

La intendenta maimareña aclaró que “esto no significa que estemos haciendo política, este es tiempo de estar todos acompañándonos. A cada maimareño quiero decirle que este tema es responsabilidad de cada uno de nosotros, hay que tomar las medidas necesarias porque siempre hay un familiar que nos espera en casa, y si hacemos las cosas bien vamos a salir adelante. Que no salgan a la calle salvo por extrema necesidad y uno solo por familia, que no salgan los niños, que si hay una duda que me llamen, prácticamente todos los vecinos tienen mi número”, finalizó Susana Prieto.

Apoyo para los Valles de Altura

Se concretó la apertura de sobres del concurso de precios convocado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, para la adquisición de materiales y elementos para apoyar a emprendedores del corredor de la ruta provincial 73 y los Valles de Altura. El proyecto elaborado por el organismo provincial a través de la Dirección Provincial de Turismo cuenta con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y tiene como objetivo la ejecución de obras de infraestructura en diferentes puntos del corredor turístico por los Valles de Altura, desde Humahuaca hasta Valle Colorado. Sobre el particular, el ministro Federico Posadas señaló que “es para apoyar a emprendedores turísticos de los Valles de Altura, sobre ruta provincial 73, que es financiada por la CAF por un monto de 1.327.000 pesos”.

“Es una forma de comenzar a prepararnos para el tiempo pospandemia, para que desde el Estado podamos acompañar con infraestructura -continuó- y con lo necesario para fortalecer los emprendimientos turísticos de esa región, porque es una herramienta que ayudará fuertemente a reactivar la economía”. Sostuvo además que “si bien el sector turístico es uno de los más afectados, quizás el más afectado, pero es uno de los primeros que va a dar signos de recuperación, apoyándose en todos los que son destinos de naturaleza y el turismo de cercanía”.