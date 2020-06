Sueñan con reabrir

Los hipódromos de San Isidro, Palermo, La Plata, Tandil, Azul, Rosario y San Luis, que continúan sin carreras por la pandemia del coronavirus, realizan tareas de mantenimiento a la espera de que en el futuro se produzca el aviso de campana de largada. Los hipódromos nombrados según sus directivos presentaron los protocolos correspondientes para poder volver a la actividad hípica en agosto.

Las autoridades de San Isidro, con el aval del intendente Gustavo Posse, aguardan una fecha para realizar una reunión sin público, tema que ya conversaron con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la gobernación bonaerense, quien respondió: “Hasta agosto no hay nada que hacer”. Todo eso dependerá de cómo marche la pandemia de coronavirus, por lo tanto la última palabra la tienen los dirigentes políticos de la gobernación. Mientras tanto los hipódromos seguirán con las reformas para mejorar sus instalaciones. Hoy por hoy el turf argentino se encuentra, al igual que las demás actividades, en una crisis económica muy profunda. Sin carreras no hay recaudación y sin recaudación no hay dinero para pagar buenos premios.