"Copying Beethoven" para ver online

El tradicional Ciclo de Cine "Hérnán Suárez" que cada año desarrollaba el Mozarteum filial Jujuy, y que hoy no puede concretarse por la pandemia, propone disfrutar "online" del filme "Copying Beethoven" (2006) de Agnieszka Holland.

Este año se cumplen los 250 años del natalicio del compositor alemán, cuyo genio revolucionario se ubica en la historia de la música entre el Clasicismo y el Romanticismo.

Beethoven creó un mundo inconcebible hasta ese momento, en particular con sus Nueve Sinfonías, fuente principal de su popularidad internacional, sin embargo su impacto resulto ser mayormente significativo en la música de cámara.

La sinopsis del filme reza que Anna Holtz aspira a ser compositora, pero carece de medios. A pesar de todo, va a Viena, la capital mundial de la música. Estudia en el conservatorio y se las ingenia para trabajar con el mejor y más atrabiliario artista vivo: Ludwig van Beethoven. Cuando, improvisadamente, el escéptico genio la pone a prueba, Anna demuestra sus dotes para la música.

El maestro decide entonces aceptarla como copista, comenzando así una extraordinaria relación que cambiará la vida de ambos.

En la banda sonora se podrán escuchar las siguientes obras de Beethoven: Cuarteto de Cuerdas No. 9, Op.59 "Rasumovsky", Sonata para violín No. 7, Sinfonía No. 7, Gran Fuga Op.133, entre otras. Los intérpretes son Vladimir Ashkenaz (piano), David Oistrakh (violín) y Lev Oborin (piano), The Gewandhausorchester Leipzig y Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam.