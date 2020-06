"Más allá de la ayuda nacional es una situación muy dura para todos"

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Jujuy señaló que el gremio firmó un convenio con los empresarios para garantizar el 70% del sueldo del obrero que no pueda trabajar por la pandemia.Pero señaló que aún no se habló nada respecto del sueldo anual complementario, cuya primera cuota debe pagarse el próximo mes, acotando que casi todas las empresas metalúrgicas están cerradas.

-¿Cómo está económicamente el sector metalúrgico en este último tiempo de la pandemia?

-Como es de público conocimiento el sector venía trabajando en forma escalonada, con las restricciones que ha impuesto tanto el gobierno nacional como el provincial. Pero por lo que se ve y las noticias que escuchamos y tenemos acá en Jujuy, ha empeorado y eso también repercute en la parte productiva, en la parte de los diferentes establecimientos metalúrgicos, porque seguramente en la semana en que se volvió a fase uno, los talleres estuvieron prácticamente sin actividad, porque estaban cumpliendo con las disposiciones del Gobierno provincial.

-Pero ¿no retomaron la actividad en la apertura que se había comenzado a producir?

-Sí, en su momento, cuando empezaron a abrir las actividades la mayoría de los talleres estaba trabajando ya, con lo que se podía y estaba al alcance de la producción. Pero tenemos que decir que en esta última semana ha estado paralizada.

-¿Cuántos empleados están sin poder trabajar actualmente?

-Bueno, si hablamos de porcentaje tenemos que decir que casi es el 100% de los talleres, dando cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno, porque esto de la cuestión de la salud sabemos que perjudica la parte económica, tanto a los de la especialidad como a todos los trabajadores. Más allá que estamos recibiendo la ayuda del Estado nacional donde también se ha venido cobrando el 50% de los sueldos que le depositan, pero es una situación muy dura para todos. O sea, sabemos que esto tiende a poner a todos de mal humor y a no estar bien, pero hay que entender que es una pandemia, que no es culpa de ningún gobierno, sino que en el mundo están sucediendo estas cosas y hay que tratar de resistir y esperar que pase pronto la situación.

-¿Cuántos son los trabajadores que se encuentran nucleados en esta actividad?.

-Y si hablamos en general, entre trabajadores que están registrados y lo que todavía en algunos casos no, suman más de seiscientos o setecientos en la parte metalúrgica, que comprende a los de metalmecánica, fundición, carpintería metálica, tornería y todos los que hace a nuestra actividad, inclusive a los que trabajan en implementos agrícolas en el sector del campo, y que de alguna manera se están viendo perjudicados por esta situación. Tenemos nuestro padrón donde figura gente blanqueada y también otros que están con contratos por tiempo determinado, y como sabemos no sólo en nuestra provincia sino en el país prácticamente hay una cantidad muy grande en cuanto a este tema de los trabajadores no registrados.

-Usted me decía que cuentan con el 50% del gobierno nacional para el pago de los sueldos, ¿Cómo se ha resuelto el pago en su totalidad de los salarios y cómo se plantea el aguinaldo?

-Con respecto a ese tema, desde la UOM central se ha firmado un convenio con las cámaras empresariales, en la cual se le garantizaba al trabajador que no estaba con ninguna actividad, el 70% de sus haberes, por cuatro meses. Y en cuanto al tema aguinaldo, todavía eso no se ha empezado a hablar porque si bien se está cobrando ese 50% del gobierno, más lo que aportan las empresas, en algunos casos también están los que no están pagando lo que correspondería a las empresas justamente porque algunas no están en actividad o están a medias, y eso hace que haya una clase de confusión, tanto para el sector empresarial como para los mismos trabajadores, que en algunos casos están con una merma en sus ingresos. Pero eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos teniendo las denuncias y los casos puntuales que se vayan dando en los distintos establecimientos. La UOM va a asistir y participar para que se pueda llevar una solución para el trabajador.

-¿Hay empresas del sector que hayan cerrado definitivamente?

-No tengo conocimiento todavía de eso, pero de que están con algún problema de producción eso si lo sabemos, que no es lo mismo la situación que venían teniendo antes que comience la pandemia a como estamos actualmente.

-¿Qué expectativas tiene para la pospandemia?

-A medida que va pasando el tiempo, nuestro sector está tratando de instrumentar y ver qué se puede hacer con todas las medidas que ha adoptado tanto el gobierno nacional como provincial, y siempre tendiendo a velar por la salud tanto del trabajador como de su grupo familiar. Nosotros desde la UOM estamos acompañando y viendo que esto sea lo menos doloroso posible para todos. A los compañeros les pido que tengamos mucha fortaleza, mucha fuerza para salir adelante y esperar que todo esto pase cuanto antes para volver a la normalidad en cuanto a la producción y el trabajo.