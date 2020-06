Colecta de libros para niños en situación de vulnerabilidad

"Un libro por una sonrisa" se denomina la iniciativa solidaria impulsada por voluntarios y el Centro Vecinal del barrio El Chingo, cuyo objetivo es juntar libros y crear un espacio para que chicos de todas las edades estudien, lean y se nutran de valores teniendo en cuenta que reforzar la educación es imprescindible en este contexto de pandemia en el que se empleó la modalidad virtual que no llega de la misma manera a quienes viven en contexto de pobreza.

En ese sentido, Marcelo Genzel, uno de los referentes de la colecta, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "esta idea surgió, como tantas iniciativas solidarias, de la necesidad. Formamos parte de una comunidad que está atravesada por dificultades que resultan muchas veces invisibles pero, sin embargo, allí están. A pocas cuadras del casco histórico podemos encontrarnos con comunidades que conviven con la marginación, la pobreza y donde la desigualdad obtura cualquier posibilidad. Son personas expuestas, de generación en generación, a las consecuencias de la exclusión".

A través de tareas comunitarias que realizaron en El Chingo, en el marco del programa "Cuidadores de la casa común" conocieron a Claudia Delgado, actual presidenta del Centro Vecinal "La Merced" de ese barrio, y la realidad por la que pasan niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que son contenidos por esta institución.

Desde el Centro Vecinal habilitaron un espacio para los libros y "fue el puntapié inicial para que los chicos puedan ver otra realidad que tiene que ver con los libros, los cuentos, con ese ideario que les permita ver otra cosa distinta a sus contextos y puedan formarse en valores que les son esenciales para ser buenas personas", añadió.

La colecta no tiene una fecha límite y para sumarse a la misma, mediante donaciones de libros de toda índole, se encuentra disponible el número: 3884383557. Ya dejaron los primeros libros que les donaron este último tiempo y esperan que lleguen más. También solicitan a la población jujeña la colaboración de estantes o bibliotecas para ubicar el material.

Común unidad

Asimismo señaló que "formamos parte de una comunidad, que es una común unidad, y no dejamos de pensar que todos somos uno. Desde esa perspectiva, lo que le pasa al otro me pasa a mí también por ende no podemos ser indiferentes a la posibilidad de tenderle una mano a quienes necesitan. Por eso la construcción de valores como la solidaridad tiene un efecto multiplicador ya que mucha gente se sumó a la propuesta con libros y también para dar charlas a fin de que los chicos no dejen de educarse y brindarles oportunidades a los que menos tienen en este contexto de pandemia".

Por último afirmó que "desde que se puso a rodar la idea se empezó a construir lazos de solidaridad y de empatía en la comunidad. Lazos que existen y que están disponibles para que otras personas puedan aportar al crecimiento de todos. Somos lo que hacemos, y eso primero me interpela a mí, qué es lo que yo hago por mí, por el otro y por mi comunidad. Y después nos interpela a todos. Hay que pensar que la necesidad tiene un rostro humano y hay que hacer algo al respecto".

Lectura activa

Marcelo Genzel, organizador de la colecta “Un libro por una sonrisa” que se lleva a cabo para chicos del barrio El Chingo remarcó que con esta iniciativa se pretende el desarrollo de talleres que aproximen a una lectura activa y la imaginación, porque “si lo podemos imaginar, lo podemos construir, y con ello estamos promoviendo que los niños y niñas del barrio puedan pensarse más allá de sus realidades y carencias cotidianas para sembrar la semilla de un proyecto de vida”, dijo.

Siguió diciendo que “poder recrear esa inteligencia emocional, cultivando empatía, mediante experiencias únicas e irrepetibles como en cada uno genera una lectura, nos alienta a pensar que estamos encaminados a inspirar nuevos horizontes”.