Exhortación a revalidar el compromiso del cristiano

La misa dominical oficiada por el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, estuvo dedicada ayer a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro recordando que se celebró a la patrona de la capilla que lleva su nombre ubicada en barrio Lastenia capital. También envió sus saludos anticipados porque hoy celebran su patronal las parroquias San Pedro y San Pablo de capital y San Pedro de Río Negro de la localidad homónima, de la localidad de San Pedrito en Tilcara y la capilla de San Pablo de Reyes.

Además recordó que las hermanas del Huerto también están en la novena de Nuestra Madre del Huerto y su fiesta será el 2 de julio.

En su homilía instó a redimensionar el compromiso de ser cristiano.

Es así que monseñor Daniel Fernández señaló que "pidamos al Señor para nosotros esa fortaleza que necesitamos para no estar así, rengueando y yendo de un lado a otro y veces hoy creyente otras veces no, y a veces me vienen bien algunas enseñanzas de Jesús, o estar cerca de Él porque estoy pasando este problema, esta dificultad, porque necesito ayuda, entonces soy muy devoto, muy creyente, porque necesito que me saque de este apuro. Y otras veces puedo vivir así como vive cualquiera que a lo mejor no tiene fe, con otros valores, otros criterios, con otra manera de vivir. Ser cristiano es un compromiso, es una exigencia".

Por otra parte, señaló: "Pidamos al Señor entonces que nos ayude en las pequeñas cosas porque ninguno de estos mártires que hoy evocamos fue capaz de dar la vida así por Jesús, si no hubiera hecho antes pequeñas opciones valientes, en la vida de cada día, en las pequeñas cosas en las cuales debemos mostrar nuestra fe y nuestro compromiso cristiano".

Luego de su mensaje, en párrafo aparte el obispo diocesano pidió al Señor su bendición "para todos nosotros, para nuestra Patria, para el mundo entero, para nuestra provincia que en esta semana ha sumado bastantes casos más de coronavirus. Pedimos que el Señor fortalezca, ilumine y guíe a los trabajadores de la salud que los está acompañando, y agradecemos nuevamente a los medios de comunicación que nos permiten estar en la casa de cada uno de ustedes para formar esta Iglesia que somos todos".

Finalmente, impartió la bendición para que "el Señor esté con todos ustedes, los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les de la paz, y que la bendición de todos nosotros que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y comunidades y permanezca para siempre".

Y al concluir hizo llegar sus saludos a todas las comunidades que vivirán sus patronales esta semana, hoy puntualmente serán San Pedro y San Pablo," así que aprovechamos a saludar a las comunidades que los llevan como patronos".

Santa Misa desde San Pedrito

Hoy, a partir de las 19.30, desde la parroquia San Pedro y San Pablo del barrio San Pedrito se transmitirá por el muro de facebook la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández. Será la fiesta central en honor a los santos patronos, luego de haber rezado la novena de manera virtual, con la colaboración de las familias de la comunidad y la reflexión del párroco Miguel David Aciar Díaz. Además el sábado se realizó un encuentro online de la Catequesis parroquial. Vale destacar que hoy también celebrará sus patronales.