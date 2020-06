Respaldo a Djokovic

El exentrenador de Novak Djokovic, Boris Becker, salió en defensa del tenista serbio al señalar que “la crítica que recibe es injusta” tras el certamen “Adria Tour”, durante el cual al menos nueve personas se contagiaron de coronavirus, incluso el propio deportista y su esposa. “El Tour tenía un noble propósito, quiero defender a Novak.

Creo que la crítica hacia él es injusta. La razón por la que todos estos tenistas se presentaron en el torneo fue noble”, manifestó el alemán. Asimismo, la leyenda del tenis mundial añadió: “Estoy de acuerdo en que las fiestas y un partido de baloncesto pueden no haber sido necesarios, pero a los 30 años me gustaba salir y divertirme con amigos. No lo justifico, pero entiendo la tentación”.

En declaraciones dadas a conocer por el medio serbio Sportklub, el extenista reveló además: “Ahora debemos esperar que todos los infectados no tengan consecuencias y síntomas graves. Estoy convencido de que todos, al igual que el tenis, se recuperarán pronto”. Por su lado, Paul Annacone dijo que “creo que hay muchos de sus compañeros que se están rascando la cabeza. Su pasión por hacer algo bueno nubló toda la información, toda la ciencia”.