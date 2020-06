Se recibió en Educación Especial a través de la modalidad virtual

TRAS RECIBIRSE / NATALIA GALICIO CELEBRÓ EL LOGRO JUNTO A SU MADRE Y HERMANOS.

El martes 23 de este mes cambió el rótulo de la jujeña Natalia Abigaíl Galicio. Pasó de ser estudiante a profesora de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual, del IES Nº7 Populorum Progressio Intela, con sede en San Pedro. Para rendir la última materia, Educación Sexual Integral, debió enfrentarse de forma virtual a una mesa examinadora. Galicio tenía programada la mesa de examen en abril, pero por el contexto de pandemia del coronavirus se postergó para este mes, de forma online.

Minutos previos a rendir el examen, habló con la docente de la materia, la coordinadora de la carrera y la rectora del instituto, quienes le explicaron la modalidad de evaluación.

A las 19.45, en la habitación de sus padres, sentada frente a la computadora y muy nerviosa, inició los 30 minutos para responder las preguntas del tribunal. El examen lo envió a las 20.14 y cerca de las 21 se contactó nuevamente a través de WhatsApp videollamada con el tribunal evaluador. "La docente de la materia comenzó diciéndome cuáles eran los errores que había cometido. Yo miraba la cara de cada uno de los que integraban el tribunal y para ser sincera lo único que decía era la próxima será, me voy a preparar bien", recordó.

Y es que pese a lo que el común de la gente puede llegar a creer que no es "tan" difícil rendir de forma virtual que presencial, esa primera modalidad que se adoptó por la emergencia sanitaria también implica sus contras. "A pesar de haber sido mi último examen los nervios eran igual que como si hubiera tenido al tribunal frente a mí", dijo Galicio.

Hubo festejo familiar

Mientras escuchaba la devolución de su profesora, en un momento agachó la cabeza suponiendo que no había aprobado y en un segundo se escuchó "estás aprobada con 8". En ese instante, cada docente puso en la pantalla un cartelito felicitando a la flamante profesora de Educación Especial. "Después me habló la coordinadora, me dirigió unas lindas palabras, sumó a mi familia a la videollamada y lloramos todos", dijo emocionada.

Carrera que eligió desde niña

Natalia Abigail Galicio tiene 24 años y el motivo por el que decidió abocarse a la Educación Especial fue porque desde niña atravesó por una situación de salud que la llevó a ser tratada en el hospital Garrahan, donde tuvo la oportunidad de socializar con niños con discapacidad y según vivenció que "la gente los discriminaba". Asimismo, luego de finalizar el secundario empezó a estudiar la carrera en el IES de San Pedro, relató que durante las prácticas "viví muchísimas situaciones, por ejemplo ver a chicos que tenía que ayudar en cuanto a la discriminación y pasar por esos momentos de decir qué hago. El panorama cambia totalmente y tenés que buscar las palabras correctas para hablar con un niño. Siempre buscaba la manera de ayudarlos y de motivarlos para que puedan salir adelante", recordó.

En cuanto a sus futuros proyectos, cuenta que primero le gustaría trabajar y ver cómo avanza esta pandemia, "no espero nada, sé que las cosas llegarán en su momento", cerró Natalia Galicio.

Jujeño finalizó la secundaria

Arnaldo Gabriel Salas es un jujeño quien fue alumno del Colegio Nº 60 de San Pedro y días atrás pudo finalizar sus estudios secundarios. El día martes 23 del corriente a las 8 rindió de forma virtual, logrando obtener como calificación 9.