"Es necesario tratar de ordenarnos y recuperar las cuatro comidas básicas"

¿Han notado aumento de peso en la población a raíz del aislamiento social?

Yo trabajo con mucha población de riesgo, que tiene sobrepeso, enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, dislipemia, enfermedades cardiovasculares, de modo que quienes venían realizando tratamiento la mayoría es consciente que debe cuidarse para evitar tener complicaciones y ante esta amenaza se han estado cuidando y controlando, pero sí hay mucha gente que tiene un poquito de sobrepeso o que son nuevos pacientes que han comentado que por la cuarentena notan que han aumentado de peso. Vemos que son pocos los kilos aumentados, tres o cuatro; hay quienes lo han notado y quienes no porque muchas veces en este tiempo la gente, al estar en casa, priorizó el uso de ropa cómoda, más holgada, entonces no lo notan. Quienes, sí han advertido esta situación, es porque han salido a hacer actividad física y les cuesta más o porque ya se han reincorporado al trabajo y se preocupan.

¿Puntualmente a qué se debe este aumento de peso?

No es que haya habido un gran desorden en la dieta, sino que, al quedarse más tiempo quietos, más tiempo en la cama, y al hacer menos actividad física, el cuerpo no ha tenido desgaste y por lo tanto hay un aumento de peso. Después hay otro grupo que se dedicó, especialmente las dos primeras semanas de cuarentena a practicar recetas y hacer otro tipo de preparaciones en casa, comida más elaborada e incluso han aumentado sus porciones, y ahora con el frío si eso no se controla se puede acentuar.

¿El consumo de comida rápida a través del servicio de delivery, es otro factor?

En Jujuy no es una costumbre el pedido de delivery. En el consultorio son muy pocos los casos que me han comentado que, por ahí, de vez en cuando, piden comida por delivery, un fin de semana. Más bien se da el caso de las preparaciones en casa de comidas elaboradas. Lo que también afectó durante la pandemia es que durante las primeras semanas de aislamiento se hizo más difícil conseguir frutas y verduras, entonces se terminaba cocinando con lo que había en casa y tal vez los platos tenían más contenido de hidratos, harinas, arroces. Ahora ya hay, pero nos agarró en la temporada en la que no hay tanta variedad y por ahí los precios están más elevados.

¿Han notado casos de personas que, por el contrario, hayan bajado de peso?

Ha habido pero muy poquitos casos. Más bien en personas que se asustaron mucho, se angustiaron, se preocuparon y han disminuido de peso. Generalmente son pacientes que tienen alguna complicación para subir de peso, y son fáciles de bajar, entonces al no realizar actividad física, pierden masa muscular.

¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta para poder tener una dieta saludable estando en cuarentena?

Ahora que se están habilitando varias actividades en la provincia, es importante volver a movernos, no solamente por el peso sino por nuestros músculos y huesos que necesitan que nos movamos, como así también porque necesitamos recrearnos porque es importante para la salud que hagamos actividad física. Es bueno salir un poco, caminar, andar en bicicleta, pero sin sobreexigir al cuerpo, siempre en la medida en que podamos más aún después de haber estado tantos días sin actividad. Respecto al tema de los alimentos es necesario tratar de ordenarnos y recuperar las cuatro comidas básicas, tratando de evitar el picoteo que a veces se da durante todo el día y sobre todo volver a tomar agua, porque a pensar que se siente un poco más el frío nuestro cuerpo siempre necesita agua. También es importante volver al consumo de frutas y verduras de estación, las que tenemos cerca, incluso podemos hacer una pequeña huerta en casa. Es importante además cuidar las porciones, sentarnos para comer, darnos tiempo para compartir las comidas en familia y tratar de evitar hacerlo rápido, de parado, en la habitación o saltear alguna comida.

¿Las colaciones son importantes?

Eso depende del plan que tiene cada uno. Hay momentos que son muy largos y necesitamos comer algo y hay otros que son muy cortos, tal vez porque nos levantamos más tarde y ya no llego a hacer una colación entre el desayuno y el almuerzo, en ese caso depende de los horarios de cada uno.