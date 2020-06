Maradona arregló su continuidad con Gimnasia y Esgrima La Plata

Diego Maradona arregló hoy su continuidad como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre del 2021, justamente en un día especial ya que el club platense celebra el 133 aniversario de su fundación.



En ese sentido Maradona dejó un mensaje en Instagram que dice: "Hoy cumple años el Lobo. Muchas felicidades a Gimnasia y un abrazo a su maravillosa hinchada. Mi corazón es azul y blanco. Vamos por más".



En tanto, el club dejó en las redes sociales un mensaje muy particular: "Te conocen como Pelusa, Barrilete cósmico, Dios, Diego, Diegote, capitán... Pero para nosotros, sos un Tripero más y tu corazón ya es tan azul y blanco como el nuestro".



De esta manera, la dirigencia del "Lobo" platense anunció la renovación de Diego Maradona como entrenador y todo su cuerpo técnico, con un vínculo hasta diciembre del 2021, poniendo fin a todas las especulaciones generadas en los últimos días.



Christian Bragarnik, representante del entrenador, lo confirmó también en el programa Súperfutbol de TyC Sports: "Hoy se terminó de cerrar. Si llegamos a este acuerdo es que los directivos y el cuerpo técnico lo querían. Él está muy contento y es lo que quería. Todo su cuerpo técnico va a continuar y el tema de los jugadores es muy individual, le gustaría que continúen todos y la dirigencia dijo que van a intentarlo".



El Diez seguirá al frente del plantel profesional junto a Sebastián Méndez y Adrián González en el cuerpo técnico para hacerse cargo del proyecto deportivo trazado y los nuevos desafíos que deparan a la Institución.



Desde su llegada al club el 8 de septiembre pasado dirigió 20 partidos entre Superliga, Copa Argentina y Copa de Superliga, con 7 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, obteniendo el 43,33 por ciento de los puntos.



Actualmente se encuentra clasificado a los 16 avos de final de la Copa Argentina, en donde se deberá enfrentar a Dock Sud, tras haberle ganado a Sportivo Barracas por 2 a 0, en una de las últimas presentaciones del equipo, previa a la cuarentena.



De este modo, Maradona estará al frente del plantel superior del Lobo no solo en los partidos que puedan llegar a jugarse en este año 2020, una vez que vuelva el fútbol, sino también en la próxima temporada que se llevará a cabo con calendario anual.



Con la tranquilidad de tener al "Diez" en el banco de suplentes y sin la presión del descenso, la dirigencia de Gimnasia buscará definir la continuidad de tres jugadores importantes para el entrenador: Jorge Broun, Paolo Goltz y Harrinson Mancilla, quienes tienen contrato hasta el 30 de junio



En cuanto a la nómina de jugadores que no continuarán en el club, uno de ellos será el defensor Manuel Guanini, quien quedará en libertad de acción según lo anunció el propio jugador el pasado 15 de mayo.



Tampoco seguirían en el club Claudio Spinelli, el venezolano Jesús Vargas, Jonathan Agudelo y ahora se sumaría Maximiliano Cuadra, quien deberá regresar a Racing.



En tanto analizarán los casos de Maximiliano Caire, Franco Mussis y Leonardo Morales, también con vínculo hasta el 30 de junio. El primero es el que tiene más chances de seguir en la institución platense.



Los dirigentes se reunirán también con Lucas Barrios (con contrato hasta diciembre) y Matías Pérez García (con un año más de vínculo), ya que ambos tienen cláusula para rescindir este mes.