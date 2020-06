Conmebol quiere jugar en septiembre las Eliminatorias

Gonzalo Belloso, secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), estimó la tarde de ayer que "en septiembre se podría jugar" en todo el continente, poniendo en marcha la actividad futbolística interrumpida por la aparición de la pandemia de coronavirus.

"Creemos que en septiembre se podría volver a jugar en toda Sudamérica. Tal vez, en algunos lugares, antes", expresó el directivo de la entidad continental.

El exdelantero de Rosario Central, de 46 años, se mostró optimista en reanudar la disciplina en el noveno mes del año, puntualizando que "esta enfermedad tiene un pico rápido y un descenso rápido, también" dijo en Closs Continental (AM 590/FM 104.3).

Belloso sostuvo que "en algunos países como Paraguay pareciera que la actividad puede volver antes, pero estimamos que en el resto del continente, septiembre sería una fecha más que probable", insistió.

La liga paraguaya de fútbol, si las condiciones sanitarias lo permiten, estipula regresar oficialmente el 17 de julio. Pero otros destinos como "Perú, Brasil o Chile, por ahí, vuelven más tarde", dijo al respecto de estos países donde la curva de infectados sigue subiendo.

El también exjugador de Lanús contó que durante los últimos días hubo un encuentro virtual con preparadores físicos de diferentes equipos sudamericanos y entre todos acordaron que "el período estimativo" de entrenamientos antes de reanudar la actividad rondará "en las seis semanas, aproximadamente", manifestó.

"El acondicionamiento demandará seis semanas, aproximadamente. La exigencia que requiere la competencia está en ese lapso", agregó.

Belloso manifestó que aun cuando la intención es finalizar la competencia "en diciembre próximo" no sería aconsejable "cargar la programación con miércoles-domingo, miércoles-domingo", estimó.

El dirigente del fútbol sudamericano destacó que la Conmebol está "trabajando en un protocolo de viajes por el continente para cuando se reanuden los campeonatos", puntualizando que los torneos internacionales (Copa Libertadores-Copa Sudamericana) también tienen fecha prevista de arranque "para fines de septiembre u octubre".

Por su parte, Belloso también reveló que en el cónclave virtual que mantuvo con autoridades de Fifa, una semana atrás, se evaluó la posibilidad de arrancar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 en septiembre.

"Acompañamos la decisión de iniciar las eliminatorias en septiembre. Si se puede, sería espectacular", se esperanzó.

“No hay que apurar los pasos”

El “Pejerrey” Belloso no cerró la oportunidad de que la competencia clasificatoria para la Copa del Mundo que se viene “comience en octubre o noviembre si nos dan las condiciones sanitarias. No hay que apurar los pasos y trabajar en equipo”, sostuvo el directivo de la Conmebol. De esta manera, nuevamente dejó abierta la chance de volver a jugar en Sudamérica, siempre y cuando la pandemia no continúe en escalada ascendente.

Franceses “presionan”

Los clubes franceses Lyon, Amiens y Toulouse intentarán hoy ante la Justicia lograr el reinicio del torneo de la Ligue 1, que se dio por terminado a causa de la pandemia de coronavirus con la proclamación del Paris Saint Germain (PSG) como campeón. Los tres clubes obtuvieron el denominado “procedimiento de urgencia” y comparecerán hoy ante el Consejo de Estado, luego de que el Tribunal Administrativo de París rechazara la apelación interpuesta por las instituciones en su momento.

A causa de la suspensión definitiva de la Ligue 1, Lyon vio desaparecer la posibilidad de ingresar en las copas de Europa, ya que al momento del cese del torneo se ubicaba séptimo en las posiciones, con chance de clasificar al menos a la Europa League. El presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, sigue apoyando la necesidad de reanudar la Ligue 1 y en la mayoría de los medios deportivos franceses “ya se presenta el partido judicial” que jugará el Lyon. También Amiens y Toulouse estarán ante los jueces, ya que perdieron la categoría al ubicarse en los dos últimos lugares cuando se dio por terminada la temporada, según destaca el sitio italiano Tuttosport en su portada de ayer.

Las autoridades del fútbol galo resolvieron no continuar el campeonato, al inicio de los contagios por coronavirus que se dieron en ese país europeo. Esta tarde, los tres clubes “harán oír su voz y sus fundamentos” ante la Justicia para reiniciar el torneo de la liga principal de Francia.