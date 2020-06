Hoy se realizará un nuevo testeo a los contactos cercanos del camionero fraileño

En su primer test, todos arrojaron resultados negativos, con lo que se llevó tranquilidad en que estas personas no pudieron diseminar el virus.

Para hoy, se prevé un nuevo testeo a las personas de Fraile Pintado y Calilegua aislados en el hospital de campaña emplazado en la Ciudad Cultural. Cabe recordar, que el primer test PCR practicado a todas ellas dio resultado negativo. En este caso, se trata de contactos cercanos del camionero de Fraile Pintado.

En su momento, el coordinador del Comité Operativo de Emergencia (COE), Omar Gutiérrez, dijo sobre la situación de estas personas aisladas en el hospital de campaña y que fueron contacto estrecho con el camionero de Fraile Pintado, que “existe la posibilidad de transmisión de coronavirus cuando el contacto es estrecho” y amplió sus conceptos apuntando que “hay un ciclo que el virus tiene que cumplir hasta la aparición de síntomas (período de incubación). Es cuando se aprovecha para diagnosticar, buscar y aislar contactos estrechos, evitando la propagación”.

Precisó que en la técnica del test PCR se introduce un hisopo en vías respiratorias y permite saber si las personas tienen o no el virus en la garganta. “Si no lo tienen, quiere decir que no están en condiciones de contagiar a otras personas”, puntualizó.

Con el testeo de hoy, se podrá determinar si es que hubo o no transmisión por parte del camionero hacia estas personas.